NASA kaalub eelarvepuudujäägi katmiseks kärpeid Hubble'i ja Chandra teleskoopides

NASA kavatseb väidetavalt vähendada Hubble'i kosmoseteleskoobi ja Chandra röntgenobservatooriumi – kahte silmapaistvat kosmoseteleskoopi, mis on aastate jooksul oluliselt kaasa aidanud meie arusaamisele universumist. NASA astrofüüsika osakonna direktor Mark Clampin märkis hiljutisel ettekandel, et kärped võivad olla vajalikud NASA uute programmide rahastamiseks.

Järgmiseks eelarveaastaks kavandatav eelarve jääb alla astrofüüsika osakonna 1.56 miljardi dollari suuruse taotluse. Clampin ei esitanud konkreetseid üksikasju kärbete ulatuse ega nende mõju kohta käimasolevatele programmidele. Siiski mainis ta, et eelarve vähendamine mõjutab laiendatud operatsioonide missioone, nimelt Chandrat ja Hubble'i.

Vaatamata võimalikele kärbetele on mõlemad teleskoobid praegu töökorras. Lisaks on kavas tõsta Hubble'i orbiiti, et pikendada selle eluiga. Mitmed konsortsiumid, sealhulgas üks, mis hõlmab SpaceX-i, on esitanud ettepanekud observatooriumi võimendamiseks madalal maakeral. Hubble'i orbiit on atmosfääri takistuse tõttu järk-järgult vähenenud, kuid selle mõju vastu tehakse jõupingutusi.

NASA on rõhutanud Hubble'i olulisust James Webbi kosmoseteleskoobi võtmepartnerina, mis käivitati 2021. aastal. Kui Webb on spetsialiseerunud sügavale infrapunavaatlustele, siis Hubble pakub kõrglahutusega infrapuna- ja visuaalseid vaatlusi. Webbi areng on eelmistel aastatel oluliselt mõjutanud astrofüüsika eelarvet selle kõrge staatuse ja kasvavate kulude tõttu.

Seevastu Chandra, mis käivitati 1999. aastal, pole Hubble sarnaseid hoolduskülastusi saanud. Clampin tunnistas, et Chandral on tööprobleemid, eriti isolatsioon, mis mõjutab selle võimet säilitada röntgenivaatlusteks vajalikke temperatuure.

Kavandatav kokkuhoid Hubble'i ja Chandra võimalikest kärbetest suunataks ümber eelseisvatele missioonidele, nagu Nancy Grace'i Rooma kosmoseteleskoop, mis plaanitakse startida 2027. aastal. Roman keskendub energeetiliste sündmuste uurimisele kauges universumis, kasutades selleks oma suuri vaatlusvahendeid. tabada kiireid taevanähtusi.

Neid võimalikke vähendamisi hinnatakse tõenäoliselt järgmistel aastatel ja ülevaatusi oodatakse 2024. aasta mais, et otsustada, kas Hubble'i ja Chandra missioone pikendada. NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) lõplikud eelarveeraldised Hubble'ile jäävad NASA kavandatavate kärbete valguses ebaselgeks.

Allikad:

– SpaceNews