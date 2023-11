Asteroid Apophis: lähikohtumine arusaamadega

Põnevas kosmilises sündmuses ootavad astronoomid pikisilmi eelseisvat kohtumist asteroid Apophisega, kosmosekiviga, mis on ligikaudu Empire State Buildingu suurune. See taevakeha on valmis Maast mööduma kõigest 20,000 XNUMX miili kauguselt, mis tähistab nii suure objekti enneolematut lähenemist. Kui esialgu on Apophist peetud ohuks, siis rafineeritud vaatlused on kinnitanud, et vähemalt järgmise sajandi jooksul pole vahetut kokkupõrkeohtu.

Missiooni juhtiva Arizona ülikooli teadlaste meeskonna eesmärk on uurida Apophist üksikasjalikult ja koguda väärtuslikke teadmisi planeetide tekkest. Nende uuringud ei aita mitte ainult meie arusaamist varasest päikesesüsteemist, vaid aitavad ka välja töötada kaitsestrateegiaid võimalike asteroidide mõjude vastu Maale.

Sellele pöördelisele missioonile määratud kosmoselaev on tuntud OSIRIS-APEX, varem tuntud kui OSIRIS-REx. NASA käivitas selle 2016. aastal ja selle eesmärk on jäädvustada kõrge eraldusvõimega pilte ja andmeid Apophise lähilennul. Kuna OSIRIS-APEX on varasemalt edukas pinnaseproovi kogumisel erinevalt asteroidilt, on see hästi varustatud, et paljastada Apophise pikliku maapähklikujulise struktuuriga peidetud saladused.

13. aprillil 2029 teeb Apophis Maale lähima lähenemise, muutudes mõneks tunniks palja silmaga nähtavaks. Kuigi vaatepilt ei pruugi olla visuaalselt tähelepanuväärne, on see kahtlemata intrigeeriv hetk, kuna Apophis paistab Aafrika ja Euroopa kohal öötaevas peegelduva päikesevalguse sädeleva punktina.

Apophise tähtsus ei seisne mitte ainult selle harulduses, vaid ka võimalikus mõjus meie arusaamisele päikesesüsteemist ja meie planeedi kaitsest. Tihe kohtumine Apophisega annab võimaluse saada ülevaade Maa-lähedaste asteroidide koostisest, tihedusest ja orbiidi käitumisest. Need teadmised on üliolulised meie planeedi kaitsmiseks tulevaste võimalike mõjude eest ja tõhusate asteroidide kõrvalekaldumise strateegiate väljatöötamiseks.

