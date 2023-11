Võimaluste uurimine: NASA kosmoseaparaadi LOFTID edukas lennukatse

NASA läbi viidud murranguline lennukatse on avanud uusi võimalusi kosmoseuuringuteks. Täispuhutava aeglusti (LOFTID) madala maa orbiidi lennukatse näitas, et täispuhutava soojuskaitsega, mida tuntakse hüperhelikiirusega täispuhutava aerodünaamilise aeglusti (HIAD) aeroshellina. See uuenduslik tehnoloogia võib sillutada teed suurematele kosmoselaevadele, et nad saaksid ohutult navigeerida erinevate taevakehade, sealhulgas Marsi, Veenuse ja isegi Saturni kuu Titani atmosfääris.

LOFTIDi edukas start toimus 10. novembril 2022, kasutades United Launch Alliance'i (ULA) Atlas V raketti. Maa atmosfääri naasmisel saavutas kosmoseaparaat kiiruse üle 18,000 2,700 miili tunnis ja temperatuur oli XNUMX °F lähedal, enne kui see vaikselt Vaiksesse ookeani alla pritsis.

NASA peakorteri tehnoloogiademonstratsioonide missioonide (TDM) programmi direktor Trudy Kortes rõhutas selle saavutuse olulisust: „Suure läbimõõduga aeroshell-kestad võimaldavad meil toimetada kriitilise tugiriistvara ja potentsiaalselt isegi meeskonnaga atmosfääriga planeetide pinnale. See võime on ülioluline riigi ambitsioonide jaoks laiendada inimeste ja robotite uurimist kogu meie päikesesüsteemis.

NASA on HIAD-tehnoloogiate arendamisse investeerinud juba üle kümne aasta, viies enne LOFTID-i missiooni läbi kaks väiksemat suborbitaalset lennukatset. Agentuur uurib nüüd HIAD-i tulevasi rakendusi, sealhulgas koostööd äriettevõtetega, et arendada väikeste satelliitide, lennuhõive ja tsislunaarsete koormuste taassisenemistehnoloogiaid.

LOFTID projektijuht Joe Del Corso väljendas oma rahulolu missiooni tulemusega, öeldes: „See oli meie jaoks nurgakivisündmus ja lühike vastus on: see oli väga edukas. Meie hinnang LOFTIDi kohta lõppes lubadusega, mida see tehnoloogia võib süvakosmose uurimise võimaldamiseks teha.

Eduka LOFTID-i demonstratsiooni tulemusena teatas NASA oma koostööst ULA-ga programmi Tipping Point raames suurema 12-meetrise HIAD aeroshell väljatöötamiseks. Seda uut aeroshelli kasutatakse ULA Vulcani mootorite taaskasutamiseks madalalt Maa orbiidilt.

LOFTID-i missioon demonstreeris HIAD-tehnoloogia vastupidavust ja potentsiaali ohutu ja tõhusa kosmoseuuringute võimaldamisel. Selle saavutusega on NASA sammu võrra lähemal universumi saladuste avamisele ja meie kohaloleku laiendamisele väljaspool Maa piire.

FAQ

Mis on LOFTID?

LOFTID tähistab täispuhutava aeglustaja madala maa orbiidi lennukatset. See on NASA välja töötatud kosmoseaparaat, et testida täispuhutava kuumakilbi elujõulisust, mida tuntakse Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshellina.

Miks on HIAD-tehnoloogia oluline?

HIAD-tehnoloogia on ülioluline suuremate kosmoselaevade ohutuks laskumiseks läbi taevakehade, nagu Marss, Veenus ja Saturni kuu Titan, atmosfääri. See võimaldab kriitilise tugiriistvara ja potentsiaalselt isegi meeskonna toimetada atmosfääriga planeetide pinnale.

Millised on HIAD-tehnoloogia tulevased rakendused?

NASA uurib HIAD-tehnoloogia tulevasi rakendusi, sealhulgas partnerlussuhteid äriettevõtetega, et arendada väikeste satelliitide, lennukite püüdmise ja tsisrunaarsete koormuste jaoks taassisenemistehnoloogiaid.

Mis oli LOFTID-i missiooni tulemus?

LOFTID-i missioon oli väga edukas, näidates HIAD-tehnoloogia lubadust süvakosmose uurimisel. Pärast Maa atmosfääri naasmist koges kosmoseaparaat äärmuslikke tingimusi, kuid jäi kahjustamata, näidates HIAD-i aeroshelli vastupidavust.