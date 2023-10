Revolutsiooniline hüpe: NASA murranguline lasersidesüsteem

NASA nihutab oma murrangulise lasersidesüsteemiga kosmoseside piire. See revolutsiooniline tehnoloogia kasutab nähtamatu infrapunavalguse võimsust andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks uskumatult suurel kiirusel, võimaldades kosmoselaevadel saata ühe edastusega Maale tagasi suures koguses teavet.

Selle tipptasemel süsteemi uusim täiendus on integreeritud laserside relee demonstreerimise madala maa orbiidi kasutaja modem ja võimendi terminal (ILLUMA-T). Tänavu novembris rahvusvahelisse kosmosejaama startima kavandatud ILLUMA-T tutvustab laserside tohutuid eeliseid madalal Maa orbiidil toimuvatel missioonidel.

Koostöös 2021. aasta detsembris käivitatud Laser Communications Relay Demonstratsiooniga (LCRD) viib ILLUMA-T NASA esimese kahesuunalise ots-otsa laserside relee lõpule. Praegu geosünkroonsel orbiidil paiknev LCRD demonstreerib juba laserside eeliseid, edastades andmeid kahe Maa maapealse jaama vahel mitmete katsete kaudu.

ILLUMA-T optiline moodul koosneb teleskoobist ja kaheteljelisest gimbalist, mis võimaldab sellel geosünkroonsel orbiidil jälgida ja suunata LCRD poole. Ligikaudu mikrolaineahju suurune optiline moodul on ILLUMA-T oluline komponent, mis ise on võrreldav tavalise külmkapiga.

Pärast rahvusvahelise kosmosejaama välisküljele paigaldamist edastab ILLUMA-T andmeid LCRD-le märkimisväärse kiirusega 1.2 gigabitti sekundis. Sealt edastab LCRD andmed California või Hawaii optilistesse maapealsetesse jaamadesse. Lõpuks saadetakse andmed New Mexico osariigis Las Crucesis asuvale LCRD missioonioperatsioonide keskusele ja seejärel NASA Goddardi kosmoselennukeskuse Marylandis asuvatele ILLUMA-T maapealsetele operatsioonidele.

Täieliku releeprotsessi lõpuleviimisel saavad Goddardi kosmoselennukeskuse insenerid kontrollida edastatavate andmete täpsust ja kvaliteeti. Edukad side- ja kandevõimeoperatsioonid LCRD ja kosmosejaamaga on NASA Goddardi jaoks üliolulised kohustused.

Laserkommunikatsiooni võimalused on tohutud. Kosmosejaamas teadusuuringuid tegevatele astronautidele võib laserside pakkuda suuremat andmeedastuskiirust ja võimalust saata Maale tagasi suuremaid andmehulki. Hämmastava 1.2 Gbps edastuskiirusega ILLUMA-T suudab edastada keskmise filmi ekvivalenti vähem kui minutiga.

NASA lasersidesüsteem kujutab endast olulist hüpet kosmoseside võimekuses. Nende murranguliste meeleavalduste abil püüab NASA integreerida laserside oma olemasolevatesse kosmosesidevõrkudesse, muutes maalähedase ja süvakosmose uurimise revolutsiooniliseks.

-

FAQ

1. Mis on laserside?

Laserside on tehnoloogia, mis kasutab suurel kiirusel andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks nähtamatut infrapunavalgust. See võimaldab kosmoselaevadel saata ühe edastusega Maale tagasi suuremas koguses teavet.

2. Mis on ILLUMA-T?

ILLUMA-T tähistab integreeritud laserkommunikatsiooni relee demonstratsiooni madala maa orbiidi kasutaja modemi ja võimendi terminali. See on kasulik koormus, mille eesmärk on demonstreerida laserside eeliseid missioonidel madalal Maa orbiidil.

3. Mis on LCRD?

LCRD tähistab Laser Communications Relay Demonstration. See on NASA käivitatud missioon, et demonstreerida geosünkroonse orbiidil toimuva laserkommunikatsiooni eeliseid. See edastab andmeid kahe Maa maapealse jaama vahel ja töötab praegu koos ILLUMA-T-ga, et viia lõpule NASA esimene kahesuunaline laserside relee.

4. Kui kiire on ILLUMA-T andmeedastuskiirus?

ILLUMA-T suudab andmeid edastada kiirusega 1.2 gigabitti sekundis, mis võimaldab saata keskmise filmi ekvivalendi vähem kui minutiga.

5. Millised on laserside eelised?

Laserside võimaldab suuremat andmeedastuskiirust, kiiremat teabeedastust ja võimalust saata rohkem andmeid Maale tagasi. Sellel on potentsiaal muuta kosmosekommunikatsiooni revolutsiooniliseks ja tõhustada rahvusvahelises kosmosejaamas tehtud teadusuuringuid.