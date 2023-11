Deep Space Optical Communications saavutab laserandmete edastamise verstaposti

Märkimisväärse läbimurdena on NASA välja töötatud Deep Space Optical Communications (DSOC) süsteem lasertehnoloogia abil edukalt edastanud andmeid monumentaalselt 10 miljoni miili kaugusele. See saavutus tähistab kõigi aegade kaugeimat optilise side demonstratsiooni, ületades Kuu ja Maa vahemaad 40 korda.

DSOC katses, mis toimus 14. novembril, kasutati Californias San Diego maakonnas Caltechi Palomari observatooriumis asuvasse Hale'i teleskoopi andmete kodeerimiseks ja edastamiseks infrapuna laserit. See tipptasemel lasersidesüsteem on paigaldatud hiljuti käivitatud Psyche kosmoselaeva pardale ja selle eesmärk on saata suure ribalaiusega katseandmed Maale tagasi selle kaheaastase tehnoloogia tutvustamise faasis.

Nii DSOC kui ka Psyche, mida haldab NASA reaktiivmootorite labor Lõuna-Californias, sillutavad teed kosmosekommunikatsiooni edusammudele. DSOC-instrument, mis on võimeline saatma ja vastu võtma lähiinfrapuna signaale, lukustub võimsale üleslingi lasermajakale, mis edastatakse Californias Wrightwoodi lähedal asuvas JPL-i Table Mountain Facility'is asuvast optilise side teleskoobi laborist.

See märkimisväärne verstapost, mida NASA nimetab "esimeseks valguseks", tähistab Psyche pardal oleva lennu lasertransiiveri edukat koordineerimist maapealsete varadega. Transiiver reguleeris koos automatiseeritud süsteemidega laserkiirte suunamist, võimaldades tõhusat andmeedastust Palomari ja Table Mountain Facility vahel.

NASA peakorteri tehnoloogiademonstratsioonide direktor Trudy Kortes rõhutas selle verstaposti saavutamise tähtsust, öeldes, et see sillutab teed suure andmeedastuskiirusega side edasistele edusammudele. Need edusammud võimaldavad edastada teaduslikku teavet, kõrglahutusega kujutisi ja isegi voogesituse videoid, et toetada inimeste Marsi uurimist.

Katseandmete edukas edastamine nii üles- kui ka allalingi laserite kaudu, mida nimetatakse "lingi sulgemiseks", on katse esmane eesmärk. Kuigi DSOC ja Psyche kallal töötavad meeskonnad tunnistavad eesseisvaid väljakutseid, on nad sellele murrangulisele teekonnale otsustavalt ja koostööga asunud.

FAQ:

K: Mis on DSOC?

V: DSOC tähistab NASA välja töötatud laserkosmose sidesüsteemi Deep Space Optical Communications.

K: Mis oli DSOC saavutus?

V: DSOC edastas laseri kaudu andmeid edukalt 10 miljoni miili kaugusel, ületades varasemat optilise side rekordit.

K: Mis on DSOC eesmärk?

V: DSOC eesmärk on demonstreerida suure ribalaiusega andmeedastust süvakosmose missioonidelt, võimaldades täiustatud sidevõimalusi tulevaste kosmoseuuringute jaoks.

K: Kuhu on DSOC installitud?

V: DSOC on paigaldatud kosmoselaeva Psyche pardale, mis on missioonil Marsi ja Jupiteri vahelise peamise asteroidivöö poole.

K: Millised on DSOC-i tulevikueesmärgid?

V: DSOC-i tulevikueesmärgid hõlmavad suurema andmeedastuskiirusega side arendamist teadusliku teabe, kõrglahutusega kujutiste ja videote voogesituse saatmiseks, et toetada inimeste missioone Marsile.