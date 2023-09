NASA Johnsoni kosmosekeskuses avalikustatakse esimene USA asteroidiproov

By

NASA Johnsoni kosmosekeskus peaks 11. oktoobril OSIRIS-RExi missiooni raames paljastama Ameerika Ühendriikide esimese asteroidiproovi. See proov, mis kogutakse Maa-lähedaselt asteroidilt Bennu, peaks andma väärtuslikku teavet Päikesesüsteemi tekke ja elu tekke kohta Maal.

Kosmoselaev OSIRIS-REx lasti õhku 2016. aastal eesmärgiga uurida Bennu ja koguda selle pinnamaterjalist proov. 2020. aasta oktoobris kogus kosmoselaev edukalt Maale tagasi toimetamiseks umbes 250 grammi materjali. Missiooni viimane faas lõpeb 24. septembril 2023, mil vabastatakse Bennu proove sisaldav kapsel, mis maandub Utah' kõrbes.

Avamisürituse ajal jagab NASA OSIRIS-RExi teadusmeeskond proovi esialgset analüüsi. Kui proov ohutult Maale jõuab ja maandub, koguvad NASA eksperdid kapsli sees olevalt asteroidilt kivid ja tolmu. Seejärel uuritakse neid proove edasiseks analüüsiks NASA Johnsoni põlises kureerimisasutuses.

NASA on asutanud proovide kureerimise labori OSIRIS-REx, et hallata proovide levitamist teadlastele üle maailma. Nende proovide kohta tehtud uuringute eesmärk on parandada meie arusaamist meie planeedi ja päikesesüsteemi tekkest, samuti uurida orgaaniliste ühendite päritolu, mis võisid kaasa aidata elu arengule Maal. Lisaks reserveeritakse osa proovist tulevaste uuringute jaoks, kuna tehnoloogiad aja jooksul paranevad.

Johnsoni kosmosekeskus on koduks maailma suurimale astromaterjalide kollektsioonile, sealhulgas asteroididelt, komeetidelt, Marsilt, Kuult, Päikeselt võetud proovid ja isegi teiste tähtede tolm. Teadlased kasutavad seda kollektsiooni planeetide materjalide ja kosmosekeskkonna uurimiseks, et edendada meie teadmisi päikesesüsteemist ja mujalt.

