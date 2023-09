NASA Marsi helikopter püstitas punasel planeedil uue kõrgusrekordi

NASA Marsi helikopter Ingenuity saavutas punasel planeedil uue lennurekordi. Oma 59. lennuga jõudis Ingenuity 20 meetri kõrgusele, ületades oma senise rekordi 6 meetriga.

Ingenuity viimasest saavutusest teatas NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), mis jälgib missiooni, mis hõlmab ka Perseverance kulgurit. Lend keskendus peamiselt Ingenuity tõukamisele, et saavutada uus kõrgusrekord, kuna see maandus tagasi samasse kohta, kust tõusis.

Alates oma esmalennust 2021. aasta aprillis on Ingenuity teinud märkimisväärseid edusamme. Esialgsel lennul hõljus see 3 meetri kõrgusel Marsi pinnast 39.1 sekundit, tõestades, et suudab Marsi õhukesest atmosfäärist hoolimata saavutada mootoriga lendu. Järgnevatel lendudel on Ingenuity õhus püsinud koguni 169.5 sekundit, läbinud kuni 709 meetri pikkuseid vahemaid ja saavutanud kiiruse kuni 15 miili tunnis (6.5 meetrit sekundis).

Ingenuity jõudlus on ületanud ootusi, helikopter abistab Perseverance'i kulgurit, jäädvustades õhust võtteid marsruudi planeerimiseks Jezero kraatris. Lisaks on Ingenuity näidanud oma vastupidavust, taastudes oma teekonna jooksul erinevatest tehnilistest probleemidest.

NASA kavatseb kasutada Ingenuity'lt saadud teadmisi, et töötada välja helikopteri täiustatud versioonid tulevaste Marsi-missioonide jaoks ja potentsiaalselt isegi punasest planeedist kaugemal toimuvateks missioonideks.

Allikad:

- NASA reaktiivmootorite labor (JPL)