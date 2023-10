NASA hoiatab koronaalmassi väljapaiskumise võimaliku mõju eest Maale

By

NASA on välja andnud hoiatuse, et hiljutisest päikesesündmusest tulenev Coronal Mass Ejection (CME) võib Maad lähipäevil mõjutada. Päikeselaik AR3467 oli 16. oktoobril tunnistajaks magnethõõgniidi purskele, mis vabastas kosmosesse energiapuhangu. Kuigi CME ei ole Maaga otsesel kokkupõrkekursil, võib see siiski oma trajektoori tõttu mõju avaldada.

Päikeselaigud on ajutised nähtused Päikese fotosfääril, mida iseloomustavad jahedamad temperatuurid ja intensiivne magnetiline aktiivsus. Magnetkiud, mis on kontsentreeritud magnetenergia piirkonnad, ühendavad neid päikeselaike. Magnethõõgniidi purske tulemuseks on CME, mis kujutab endast tohutut päikesetuule ja magnetväljade purset, mis tõuseb päikesekrooni kohale või paiskub kosmosesse.

NASA uusim mudel viitab sellele, et päikeselaigu AR3467 purske CME võib anda Maale 19. oktoobril pilguheitliku löögi, mis võib viia väikese G1-klassi geomagnetilise tormini. G1-klassi tormi peetakse väikeseks, kuid see võib siiski põhjustada häireid satelliitsides, väiksemaid kõikumisi elektrivõrkudes ja kaunite aurorade ilmumist kõrgematel laiuskraadidel.

Kuigi see sihtmärgiväline CME ei tekita suurt muret, rõhutab NASA regulaarse päikesetegevuse jälgimise tähtsust. Nad jälgivad pidevalt päikest, kasutades päikeseobservatooriumide võrgustikku, uurides erinevaid nähtusi päikese välisatmosfäärist kuni selle turbulentseni. Samuti süvenevad nad magnetiliste ja helioseismiliste instrumentide abil päikese sisemusse. Sellised missioonid nagu Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph ja teised on osa sellest jätkuvast päikeseseirest.

Allikas: NASA (URL puudub)