NASA kosmosesond Europa Clipper: maalaste kutsumine kosmosesse oma jälje jätma

NASA valmistub oma tulevase kosmosesondiga Europa Clipper alustama erakordset missiooni Jupiteri Kuule Europa. Selle ambitsioonika ettevõtmise eesmärk on uurida ja uurida Kuu võimalikku elamiskõlblikkust kogu eluks. Põnevalt pakub NASA inimestele kogu maailmast võimalust sellel ajaloolisel teekonnal osaleda, kandes nende nimed mikrokiibile, mis viiakse kosmoselaeva pardale.

NASA on kogu oma ajaloolise ajaloo jooksul avalikkust sageli kaasanud, kutsudes oma nimesid kosmosesse saatma. See traditsioon, mille eesmärk on kasvatada avalikkuse toetust, on soodustanud tugevat seost maalaste ja universumi imede vahel. Alates kulgurite nimetamisest kuni käsitsi kirjutatud allkirjade transportimiseni on NASA pidevalt leidnud loomingulisi viise, kuidas inimesi nende taevalikesse otsingutesse kaasata.

Europa Clipperi puhul kutsub NASA inimesi üles lisama oma nimed sondiga kaasasolevale mikrokiibile. Kui kosmoselaev läheneb Euroopale, süveneb see selle kuu saladustesse, otsides hoolikalt märke selle pinna all peidetud ookeanist. Lisaks püüab missioon kindlaks teha tulevase uurimismissiooni võimaliku maandumiskoha.

Praeguseks on Europa Clipperi mikrokiibile lisamiseks esitatud juba üle 840,000 XNUMX nime, mis annab tunnistust avalikkuse erakordsest huvist kosmoseuuringute vastu. Lisaks kannab kosmoseaparaat USA poeedi laureaadi Ada Limoni luulet pealkirjaga "In Praise of Mystery: A Poem for Europe", avaldades austust meie vedela päritolu mõistatuslikule olemusele.

Europa Clipperi start on kavandatud järgmise aasta oktoobrisse, mis tähistab selle teekonna algust, mis viib selle enne Jupiteri jõudmist mööda Marsist ja Maast. Sond kavatseb veeta mitu aastat Euroopat vaadeldes, uurides nii selle Jupiteri vastast kui ka kaugemaid külgi. Lõppkokkuvõttes lõpeb Europa Clipperi missioon dramaatilise kokkupõrkega Ganymedesele, järjekordsele Jupiteri kuule.

See ettevõtmine annab tunnistust NASA pühendumusest edendada avalikkuse kaasamist ja uudishimu universumi vastu. Lubades inimestel jätta oma jälje Europa Clipperile, muudab NASA muidu üksiku kosmosesondi kosmiliseks laevaks, mis esindab inimuuringute kollektiivset vaimu.

KKK

1. Kuidas ma saan sellel missioonil osaleda?

Osalemiseks külastage lihtsalt veebisaiti europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ ja lisage oma nimi kosmoseaparaadi mikrokiibile enne 31. detsembrit.

2. Kas esitatavate nimede arv on piiratud?

Ei, piirangut pole. NASA tervitab võimalikult paljude nimede lisamist mikrokiibile.

3. Kas pärast oma nime esitamist saan kinnituse?

Kuigi NASA ei anna individuaalseid kinnitusi, võite olla kindel, et teie nimi kantakse mikrokiibile.

4. Millal peaks Europa Clipper Europasse jõudma?

Kui kõik läheb hästi, jõuab kosmoselaev Jupiteri orbiidile ligikaudu viie aasta pärast alates stardikuupäevast.

5. Mis saab Europa Clipperist pärast selle missiooni lõppu?

Kosmoselaev kavatseb kukkuda Ganymedesele, teisele Jupiteri kuule.