NASA demonstreerib laserkommunikatsiooni potentsiaali süvakosmoses

NASA tegi hiljuti murrangulise avastuse, näidates lasertehnoloogia potentsiaali andmete edastamisel väljaspool Kuud Maale. See märkimisväärne saavutus avab uusi võimalusi kosmosepõhiste sidesüsteemide uuendamiseks. Edukas katse viidi läbi 14. novembril NASA kosmoselaeva Psyche abil, mis oli hiljuti asunud asteroidi uurimise missioonile. Varustatud eksperimentaalse optilise sidesüsteemiga DSOC, suutis kosmoseaparaat lähi-infrapuna laserite abil andmeid Maale tagasi saata.

Katse viidi läbi, kui Psyche oli Maast umbes 10 miljoni miili kaugusel, mis on umbes 40 korda suurem kui Kuu ja meie planeedi vaheline kaugus. NASA andmetel tähistab see saavutus kõigi aegade kaugeimat optilise side demonstratsiooni.

DSOC-tehnoloogia toimib Californias asuvast vaatluskeskusest lasermajaka väljasaatmisega. Seejärel joondub Psyche veesõiduk majakaga, võimaldades selle transiiveril suunata allalingi laserit teise vaatluskeskuse poole, mis suudab Maa signaale dekodeerida. Seda meetodit kasutades saadab Psyche andmete edastamiseks valgusosakesi ehk footoneid. Kasutades peaaegu infrapunavalgust, võimaldab DSOC andmelaineid oluliselt tihedamalt, suurendades seeläbi maapealsete jaamade vastuvõetavate andmete hulka.

Kuigi andmekiirust pole veel avalikustatud, on NASA eesmärk edastada andmeid kiirusega, mis on 10–100 korda suurem kui kosmosesondide kasutatavate olemasolevate raadiosageduste puhul. See läbimurre võib võimaldada tulevastel kosmoselaevadel, sealhulgas selliste ettevõtete nagu SpaceX väljatöötatutel, edastada kvaliteetsemaid pilte ja isegi läbi laserkiirte video voogesitada.

Kosmoselaev Psyche jätkab oma kaheaastase missiooni jooksul lasertehnoloogia võimaluste demonstreerimist. Üks peamisi väljakutseid on aga usaldusväärse ühenduse säilitamine, kuna kosmoseaparaat kaugeneb Maast. NASA võrdleb seda saavutust liikuva peenraha tabamisega miili kauguselt, rõhutades eesseisvat keerukust.

Laserkommunikatsiooni eduka kontrollimisega süvakosmoses on NASA sillutanud teed kosmosepõhise sidetehnoloogia revolutsioonilistele edusammudele. Kuna uurimismissioonid jõuavad kosmosesse sügavamale, võib laserite kasutamine osutuda ülioluliseks taevaobjektide ja Maa vahelise tohutute vahemaade ületamisel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on DSOC?

DSOC tähistab Deep Space Optical Communications'i, mis on NASA poolt välja töötatud eksperimentaalne optiline sidesüsteem. See kasutab andmete edastamiseks kosmoselaevalt Maale infrapuna-lähedasi lasereid. Mille poolest erineb laserside raadiosidest?

Laserside kasutab infrapuna-lähedast valgust, mis võimaldab tihedamaid andmeedastuslaineid. See võimaldab maapealsetel jaamadel vastu võtta oluliselt rohkem andmeid võrreldes traditsioonilises kosmosesides kasutatavate raadiosagedustega. Milline on laserkommunikatsiooni potentsiaalne mõju kosmoses?

Laserkommunikatsioonitehnoloogial on potentsiaali uuendada kosmosepõhiseid sidesüsteeme, võimaldades kosmoselaevadel edastada kvaliteetsemaid pilte ja isegi läbi viia video voogesitust. See läbimurre avab uusi võimalusi tulevasteks uurimismissioonideks. Milliste väljakutsetega lasersuhtlus silmitsi seisab?

Üks peamisi väljakutseid on usaldusväärse ühenduse säilitamine pikkade vahemaade tagant, kui kosmoselaevad lähevad sügavamale kosmosesse. Andmeedastuseks vajalik täpsus, mis sarnaneb liikuva peenraha tabamisega miili kauguselt, muudab lasersuhtluse keerukamaks. Kas eelseisvatel kosmosemissioonidel kasutatakse lasersidet?

Kuigi laserkommunikatsioonitehnoloogiat alles arendatakse, julgustab selle edukas demonstreerimine NASA poolt seda tehnoloogiat tulevastel kosmosemissioonidel kasutusele võtma. Sellised ettevõtted nagu SpaceX võivad andmeedastusvõimaluste parandamiseks kaaluda laserkommunikatsiooni lisamist oma kosmoselaevadesse.