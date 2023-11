NASA Astrobotic paigaldab Peregrine Lunar Landerile iseloomuliku kleebise

By

NASA kinnitas koostöös ettevõttega Astrobotic Technologies hiljuti ikoonilise NASA lihapallide kleebise Peregrine'i kuu maandurile. See verstapostiline sündmus leidis aset Floridas Kennedy kosmosekeskuse lähedal asuvas Astrotech Space Operations Facilitys, mis tähistab olulist sammu esimese kaubandusliku robotlennu suunas Kuu pinnale.

NASA ja kommertskoormuste Kuule toimetamise eest vastutav Astrobotic Technologies kavatseb saata maanduslennuki Peregrine United Launch Alliance'i (ULA) Vulcan raketiga. Tõusmine peaks toimuma Floridas Cape Canaverali kosmosejõudude jaama stardikompleksist 41, kusjuures maandur peaks Kuu pinnale langema 2024. aasta alguses.

See märkimisväärne areng ajendas NASA-d korraldama meedia telekonverentsi "What's on Board", mis toimub 29. novembril kell 2 EST. Konverentsi eesmärk on arutada teaduslikke kasulikke koormusi, mida veetakse sellel ajaloolisel Kuu-missioonil NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) algatuse raames Artemise programmi raames.

Briifingul osalevad NASA ja Astroboticu esindajad, sealhulgas kõrged ametnikud ja programmijuhid. Üritus on avalikkusele juurdepääsetav NASA ametlikul veebisaidil oleva helivoo kaudu.

Peregrine Mission One kannab mitmesuguseid teaduslikke koormaid, mis aitavad kaasa Kuu-uuringutele. Need kasulikud koormused on suunatud sellistele aladele nagu Kuu eksosfäär, Kuu regoliidi termilised omadused, vesiniku arvukus pinnases, magnetväljad ja kiirguskeskkonna seire. Nendes valdkondades andmeid kogudes soovib NASA laiendada oma arusaamist Kuust ja edendada inimuuringuid, et valmistuda tulevasteks missioonideks, sealhulgas Marsile.

See missioon tähistab olulist sammu NASA kohustuses kehtestada Kuule regulaarne kasuliku lasti toimetamine. CLPS-i lepingute osana teeb NASA koostööd erinevate müüjatega, et hõlbustada regulaarseid katseid, tehnoloogia testimist ja võimaluste tutvustamist Kuu pinnal. Nende lepingute kumulatiivne maksimaalne väärtus on kuni 2.6. aastani ligikaudu 2028 miljardit dollarit.

Artemise programmiga ei kavatse NASA mitte ainult Kuud uurida, vaid ka sillutada teed tulevastele inimmissioonidele, sealhulgas Marsile. Tehes koostööd selliste äripartneritega nagu Astrobotic Technologies, nihutab NASA kosmoseuuringute piire ja avab uusi võimalusi teaduslikeks avastusteks.

FAQ:

K: Mis on NASA lihapallide kleebise eesmärk?

V: NASA lihapallide kleebis on iseloomulik sümbol, mis tähistab NASA osalust ja panust konkreetsesse missiooni või projekti.

K: Millal on Peregrine'i maanduri kavandatud käivitamine?

V: Peregrine'i maandur peaks startima mitte varem kui pühapäeval, 24. detsembril 2023 Floridas Cape Canaverali kosmosejaamas asuvast stardikompleksist 41.

K: Millised on teaduslikud koormused, mida Peregrine Mission One kannab?

V: Kasulikud koormused hõlmavad Kuu eksosfääri, Kuu regoliidi termiliste omaduste, pinnase vesiniku arvukuse, magnetväljade ja kiirguskeskkonna seiret.

K: Mis on Artemise programm?

V: Artemise programm on NASA algatus inimeste naasmiseks Kuu pinnale ja püsiva kohaloleku loomiseks Kuul, mille lõppeesmärk on võimaldada inimestel Marsile sõita.

K: Kui suur on CLPS-lepingute kumulatiivne maksimaalne väärtus?

V: CLPS-i lepingute kumulatiivne maksimumväärtus on kuni 2.6. aastani 2028 miljardit dollarit.

Allikad:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

- Artemise ajaveeb: https://blogs.nasa.gov/artemis/