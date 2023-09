NASA kavatseb tarnida Maale kõigi aegade suurimat asteroidiproovi

NASA Osiris-Rexi missioon on seatud toimetama suurima asteroidiprooviga, mis kunagi Maale tagastatud. Kapsel, mis sisaldab ligikaudu 250 g asteroid Bennult kogutud kive ja tolmu, peaks maanduma pühapäeval Utah' kõrbes. See ajalooline missioon on esimene kord, kui NASA on alates 2020. aastast asteroidilt proovi kogunud.

Asteroid Bennu on 4.5 miljardit aastat vana jäänuk meie varasest päikesesüsteemist. Teadlased usuvad, et Bennu uurimine võib anda väärtuslikku teavet planeetide tekke ja arengu kohta. Seda süsinikurikast Maa-lähedast asteroidi peetakse päikesesüsteemi varasemast ajaloost pärit ajakapsliks.

Eeldatakse, et Bennust kogutud proov annab olulisi vihjeid orgaaniliste ainete ja vee päritolu kohta, mis on Maa elu arengu võtmetegurid. Erinevalt Maale langevatest meteoriitidest, mis atmosfääriga kokkupuutel kiiresti saastuvad, pakub Bennu proov rikkumata pilgu minevikku.

Valim jagatakse üle 200 inimese rühmale 38 asutusest üle maailma, sealhulgas Manchesteri ülikooli ja loodusloomuuseumi teadlased. Ashley King loodusloomuuseumist väljendas põnevust proovide uurimise üle, mis võivad koostiselt olla sarnased hiljutise Winchcombe'i meteoriidi langemisega, kuid maapealsest keskkonnast suures osas saastamata.

Dr Sarah Crowther Manchesteri ülikoolist rõhutas Osiris-Rexi taoliste tagasisaatmismissioonide olulisust. Ta selgitas, et tagastatud proovide puutumatus võimaldab säilitada olulist teavet nende koostise ja ajaloo kohta, pakkudes väärtuslikku teavet päikesesüsteemi ajaloost.

Osiris-Rex startis 2016. aasta septembris ja jõudis Bennusse 2018. aasta detsembris. Pärast kaks aastat kestnud asteroidi kaardistamist kogus see 2020. aasta oktoobris pinnalt proovi. Selliste asteroidide koostis nagu Bennu on planeetide kujunemise mõistmisel ülioluline. elu arenguks Maal oluliste koostisosade päritolu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et NASA poolt Maale tagasi saadetud suurim asteroidiproov tähistab kosmoseuuringute olulist verstaposti. Proovil on potentsiaali avada väärtuslikku teavet meie planeedi tekke ja elu võimalikkuse kohta väljaspool Maad.

Mõisted:

– Osiris-Rex: NASA missioon, mis kogus asteroidi Bennult proovi.

– Asteroid Bennu: 4.5 miljardit aastat vana asteroid, mis toimib varase päikesesüsteemi ajakapslina.

– Põlised: puhtas ja rikkumata seisukorras.

Allikad:

– Originaalartikkel: [Allikas]

– Osiris-Rexi missioon: NASA veebisait

– Manchesteri ülikool: Manchesteri ülikooli veebisait

– Loodusloomuuseum: loodusmuuseumi veebisait