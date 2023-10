New Horizonsi missioon: Pluuto ja kaugemale uurimine

2006. aastal startinud kosmoselaev New Horizons asus ajaloolisele planeetidevahelisele missioonile, et vaadelda Pluutot ja selle kuud Charoni. Selle leiud seadsid kahtluse alla Rahvusvahelise Astronoomialiidu kehtestatud planeedi määratluse, kuna selgus, et Pluuto on geoloogiliselt aktiivne.

2015. aastal jõudis New Horizons sihtkohta pärast gravitatsiooniabi manöövrit Jupiteri ümber. See andis murrangulise ülevaate Pluuto ja selle kuu olemusest. Pärast seda uuris kosmoseaparaat Arrokothi, Kuiperi vöö objekti, mis pakub pilguheit meie Päikesesüsteemi kujunemise algstaadiumisse.

Kui kütust jätkub vähemalt aastani 2030, peaks New Horizons Kuiperi vööst väljuma 2028. või 2029. aastaks. Pärast 2025. aastat kavatsevad teadlased viia kosmoselaeva pikendatud madala aktiivsusega režiimile. See võimaldab New Horizonsil koguda väärtuslikke heliofüüsika andmeid oma ainulaadsest vaatepunktist kosmose pimedas.

NASA teadusmissiooni direktoraadi kaasadministraator Nicola Fox rõhutas selle missiooni olulisust. Ta märkis: "New Horizonsi missioonil on meie päikesesüsteemis ainulaadne positsioon, et vastata olulistele küsimustele meie heliosfääri kohta ja pakkuda NASA ja teadusringkondade jaoks erakordseid võimalusi multidistsiplinaarseks teaduseks."

Kosmoselaeva teekond läbi Kuiperi vöö on lisanud meie arusaama Päikesesüsteemi välispiirkondadest. NASA jätkab potentsiaalsete kandidaatide otsimist tulevasteks möödalendudeks selles piirkonnas.

New Horizonsi missioon on tunnistus inimese uudishimust ja teaduslikust uurimisest. See on avanud uusi piire ja laiendanud meie teadmisi meie kosmilisest naabruskonnast.

Allikad: NASA

Gravitatsiooniabi manööver: Tehnika, mida kosmoselaevad kasutavad oma kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks ning orbiidi trajektoori muutmiseks, kasutades taevakeha gravitatsioonivälja.

Kuiperi vöö: Päikesesüsteemi piirkond Neptuuni taga, mis koosneb väikestest jäistest objektidest, mis arvatakse olevat Päikesesüsteemi varajase moodustumise jäänused.

Heliofüüsika: Päikese ja selle mõju uurimine kosmosekeskkonnale, sealhulgas päikesetuule, magnetväljade ja kosmiliste kiirte vastastikmõju.

