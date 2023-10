NASA korraldab rahvusvahelises kosmosejaamas kosmoselaserite demonstratsiooni

By

NASA kavatseb rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS) läbi viia murrangulise kosmoselaserite tehnoloogia tutvustamise. Demonstratsiooni eesmärk on testida lasertehnoloogia kasutamise teostatavust terabaitide andmete edastamiseks kosmoseteadusest ja uurimismissioonidest tagasi Maale. See on NASA esimene kahesuunaline, otsast lõpuni laserside relee, mis võimaldab kosmoseagentuuril integreerida laserside oma olemasolevatesse kosmosesidevõrkudesse.

Tehnoloogia tutvustus hõlmab ISS-i varustamist mooduliga nimega ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). ILLUMA-T moodul sisaldab teleskoopi ja kaheteljelist kardaani, mis võimaldab jälgida LCRD (laser Communications Relay Demonstration) satelliiti geosünkroonsel orbiidil. Ligikaudu mikrolaineahju suurune optiline moodul on tavalise külmikuga võrreldava seadme osa.

Demonstratsioon hõlmab andmete saatmist ISS-ist LCRD satelliidile kiirusega 1.2 Gbps. Seejärel edastab LCRD satelliit andmed California või Hawaii optilistesse maapealsetesse jaamadesse. Sealt edastatakse andmed LCRD missiooni operatsioonide keskusesse New Mexicos ja lõpuks edastatakse ILLUMA-T maapealsele operatsioonide meeskonnale NASA Goddardi kosmoselennukeskuses Marylandis.

Goddardi insenerid hindavad selle täieliku releeprotsessi kaudu edastatavate andmete täpsust ja kvaliteeti. Demonstratsiooni edu võib kaasa tuua ILLUMA-T integreerimise ISS-i, suurendades oluliselt orbiidil oleva labori andmeedastusvõimet.

Praegune side ISS-iga tugineb jälgimis- ja andmeedastussatelliitide (TDRS) võrgule, mis kasutab andmete edastamiseks raadiosignaale. Kuid kosmoselaserite kasutamine võib tulevaste kosmosemissioonide jaoks pakkuda suuremat andmeedastuskiirust ja paremat sidet.

FAQ

1. Mis on NASA kosmoselaserite demonstratsiooni eesmärk rahvusvahelises kosmosejaamas?

NASA eesmärk on katsetada lasertehnoloogia kasutamist suurte andmemahtude edastamiseks kosmoseteadusest ja uurimismissioonidest tagasi Maale.

2. Mis on ILLUMA-T?

ILLUMA-T tähistab integreeritud laserkommunikatsiooni relee demonstratsiooni madala maa orbiidi kasutaja modemi ja võimendi terminali. See on moodul, mis on paigaldatud rahvusvahelisele kosmosejaamale kosmoselaserite demonstreerimiseks.

3. Kuidas toimub andmeedastusprotsess?

ISS-i moodul ILLUMA-T edastab andmed Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) satelliidile. Seejärel edastab LCRD satelliit andmed optilistesse maapealsetesse jaamadesse, mis saadavad need LCRD missiooni operatsioonide keskusele ja lõpuks ILLUMA-T maapealsete operatsioonide meeskonnale.

4. Mis on selle meeleavalduse tähtsus?

Edu korral võib ILLUMA-T integreerimine ISS-i oluliselt suurendada andmete mahtu, mida saab kosmosejaamast ja sealt välja edastada, parandades sidevõimalusi tulevaste kosmosemissioonide jaoks.

5. Kuidas on laserside võrreldes olemasolevate raadiopõhiste sidesüsteemidega?

Laserside võib pakkuda suuremat andmeedastuskiirust ja paremat sidet võrreldes raadiopõhiste süsteemidega. See võib muuta kosmoseside ja võimaldada kiiremat ja tõhusamat andmeedastust kosmosemissioonidelt.

(Allikad: NASA, Space.com)