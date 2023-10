NASA viib läbi Artemise Kuu-rakettmootorite "kuuma tule" testi

NASA lõpetas hiljuti oma Artemise kuurakettmootorite lõpliku sertifitseerimisseeria osana "kuuma tule" testi. Kosmoseagentuur kavatseb oma Artemise programmi jaoks kasutada RS-25 kosmosesüstiku mootoreid, mille eesmärk on astronaudid Kuule tagasi saata.

17. oktoobril alanud kuumade tulekahjude seeria eesmärk on sertifitseerida uuendatud RS-25 mootorite sarja, mida hakatakse kasutama Artemis 5 missioonil 2020. aastate lõpus. Neli RS-25 toidavad iga kosmosestardisüsteemi (SLS) raketi põhietappi, mis on Artemise programmi oluline komponent.

Katse ajal tulistas RS-25 mootor, koodnimega E0525, edukalt NASA Stennise kosmosekeskuses Mississippis kavandatud kestusega 550 sekundit (üle üheksa minuti). See test kogub andmeid erinevate uute mootorikomponentide, nagu otsik, hüdroajamid, painduvad kanalid ja turbopumbad, jõudluse kohta.

Kuuma tule seeria koosneb 12 testist iga RS-25 mootori jaoks. Eelmine RS-25 mootor sertifitseeriti juunis pärast 12-st testist koosnevat seeriat. Need testid aitavad sertifitseerida tulevasi SLS-i missioone, alustades Artemis 5-st.

Artemise programmil on mitu kavandatud missiooni, sealhulgas Artemis 2, mis viib neli astronauti ümber Kuu aastal 2024. Artemis 3 eesmärk on maanduda astronaudid Kuu lõunapooluse lähedale 2025. aasta lõpus või 2026. aastal, eeldusel, et SpaceXi Starshipi maandumissüsteem on valmis. Täiendavad missioonid, nagu Artemis 4, on kavandatud järgmisteks aastateks.

Lisaks mootoritestidele viivad NASA insenerid Alabamas Huntsville'is asuva Marshalli kosmoselennukeskuse insenerid läbi alternatiivse võimenduskonstruktsiooni katseid tulevaste missioonide jaoks pärast Artemis 8. Võimemootorid on üliolulised, et anda õhkutõusmisel lisatõukejõudu.

SLS-i mootorite juhtiv töövõtja on L3Harris Technologies'i alla kuuluv ettevõte Aerojet Rocketdyne, samas kui Boeing vastutab SLS-rakettide ehitamise eest.

Need testid ja sertifikaadid tähistavad olulisi verstaposte NASA jätkuvates jõupingutustes kosmoseuuringute edendamiseks ja astronautide Kuule tagasisaatmiseks.

