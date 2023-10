CatSat: kosmosepõhise anduri ja side pöörde muutmine

By

Kolmkümmend aastat tagasi tekitas šokolaadipudingi valmistamise ajal tehtud vapustav telefonikõne idee, mis muudaks revolutsiooni kosmosepõhises tajumises ja sides. Christopher Walker, toonane noor insener, avastas oma pudingipoti kohal kõverdunud plastkile potentsiaali, kui see suurendas üleval asuva elektripirni peegeldust. See kontseptsioon viis lõpuks Large Balloon Reflectori (LBR) väljatöötamiseni – täispuhutava seadmeni, mis loob laiad kogumisavad, mis on murdosa traditsiooniliste kasutuselevõetavate antennide massist.

Tänu NASA programmi Innovative Advanced Concepts (NIAC) rahastamisele on Walkeri visioon lõpuks reaalsuseks saamas. LBR muudab osa täispuhutud sfäärist paraboolantenniks, aluminiseerides osa sisepinnast. 33 jala läbimõõduga (10 meetrit) prototüübiga, mida rahastasid NIAC ja USA Naval Research Laboratory, demonstreeris Walker LBR võimekust, mis ületab NASA James Webbi kosmoseteleskoobi ava suurust.

LBR-disain lahendab traditsiooniliste reflektorantennide ees seisvad väljakutsed. See pumbatakse täis nagu rannapall, pakkudes stabiilse paraboolse tassi kuju, ilma et oleks vaja mahukat ja keerukat kasutuselevõetavat riistvara. Lisaks saab selle kokku voltida kompaktseks mahuks, muutes selle kosmoses käivitamise ja kasutuselevõtu lihtsamaks.

Selle tehnoloogia üks märkimisväärseid rakendusi on kiire side. Freefall Aerospace'i koostöös NASA, Arizona ülikooli ja Rincon Research Corporationiga välja töötatud 6-ühikuline CubeSat CatSat demonstreerib täispuhutava antenni võimeid madalal Maa orbiidil. Pärast kasutuselevõttu edastab antenn kõrglahutusega Maa fotod tagasi Maale. See missioon, mis on osa NASA CubeSat Launch Initiative'ist, tutvustab CubeSatsi abil tulevaste Kuu-, planeedi- ja süvakosmosemissioonide potentsiaali.

FAQ:

Mis on suure õhupalli helkur (LBR)?

LBR on täispuhutav seade, mis muudab osa täispuhutud sfäärist paraboolantenniks. See loob laiad kogumisavad, mis on murdosa traditsiooniliste kasutuselevõetavate antennide massist.

Miks on LBR oluline?

LBR lahendab väljakutsed, millega seisavad silmitsi traditsioonilised reflektorantennid, nagu suur kaal ja keeruline kasutuselevõtt. See annab stabiilse paraboolse tassi kuju, ilma et oleks vaja suuremahulist riistvara ja seda saab kokku voltida väikeseks, muutes selle kosmoses käivitamise ja kasutuselevõtu lihtsamaks.

Mis on CatSat?

CatSat on 6-ühikuline CubeSat, mis demonstreerib täispuhutava antenni võimeid madalal Maa orbiidil. See edastab kõrglahutusega Maa fotod tagasi Maale, näidates CubeSatsi abil tulevaste missioonide potentsiaali.

Kes arendas CatSati ja LBR-i?

CatSati töötas välja Freefall Aerospace koostöös NASA, Arizona ülikooli ja Rincon Research Corporationiga. LBR-i kontseptsiooni algatas Christopher Walker, kes sai raha NASA uuenduslike täiustatud kontseptsioonide programmist ja USA mereväe uurimislaborilt.

Kuidas on LBR võrreldav traditsiooniliste reflektorantennidega?

LBR pakub kerget alternatiivi traditsioonilistele reflektorantennidele. Selle täispuhutav disain välistab vajaduse mahukate ja keerukate paigaldusmehhanismide järele, muutes selle mitmekülgsemaks ja hõlpsamini kosmoses kasutusele võetavaks.

Allikad:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube Video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed