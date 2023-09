NASA simuleerib meie galaktika pilku gravitatsioonilainetes

Astronoomid on kasutanud simuleeritud andmeid, et visualiseerida taevast gravitatsioonilainetena, pakkudes meie galaktikale uut perspektiivi. Gravitatsioonilained on tiirlevate objektide tekitatud kosmilised aegruumi lainetused ja järgmisel kümnendil eeldatavasti startivad kosmoseobservatooriumid parandavad oluliselt meie arusaamist nendest nähtustest.

Maapealsed vaatluskeskused on alates 2015. aastast tuvastanud umbes sada sündmust, mis kujutavad endast tähemassiga mustade aukude, neutrontähtede või mõlema ühinemist. Need signaalid on lühiajalised kõrgsageduslikud sündmused, mis võivad esineda kõikjal taevas ja pärinevad allikatest väljaspool meie galaktikat. Siiski on Linnuteel palju binaarsüsteeme, mis sisaldavad ka kompaktseid objekte, nagu valged kääbused, neutrontähed ja kitsastel orbiitidel olevad mustad augud.

Nende ülikompaktsete kahendfailide (UCB) vaatlemiseks on vajalik kosmoseobservatoorium, kuna nende gravitatsioonilainete sagedused on maapealsete detektorite jaoks liiga madalad. Tulevane laserinterferomeetri kosmoseantenn (LISA), NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ühine missioon, peaks eeldatavasti tuvastama kümneid tuhandeid UCB-sid. Rohkemate UCB-de avastamine on üks LISA peamisi eesmärke.

Teadlased on välja töötanud meetodi, et kombineerida UCB-de eeldatava jaotuse ja gravitatsioonilainete signaalide simuleeritud andmeid, et luua meie galaktikast kogu taevavaade. See pilt sarnaneb kogu taeva vaatega nähtavas, infrapuna- või röntgenvalguses. Visualiseerimine annab ülevaate ainulaadsest perspektiivist, mida gravitatsioonilained universumi vaatlemisel pakuvad. Loodetavasti tehakse selle pildi tulevased versioonid tõeliste LISA andmete abil.

See ajakirjas The Astronomical Journal avaldatud uuring tutvustab gravitatsioonilainete potentsiaali uue kosmose uurimise vahendina. Lisades andmeid kosmosepõhistest gravitatsioonilainete vaatluskeskustest, nagu LISA, saavad astronoomid saada väärtuslikku teavet binaarsüsteemide olemuse ja meie galaktika objektide dünaamika kohta.

