Asteroidiproovid naasis NASA missioonil edukalt Maale

NASA kosmoselaev OSIRIS-REx on pärast seitse aastat kestnud missiooni asteroid Bennu proovide kogumiseks edukalt maandunud Utah' kõrbes. Kosmoselaev vabastas asteroidi fragmente sisaldava kapsli, mis hüppas langevarjuga maandumistsooni. Teadlaste sõnul mahutab kapslisse hinnanguliselt vähemalt tass süsinikurikka asteroidi killustikku. Täpne kogus ei selgu aga enne, kui konteiner avatakse.

Missioon hõlmas Kanada panust OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA), mis skaneeris ja mõõtis asteroidi pinda, andes ülitäpse kaardi, mis aitas määrata maandumiskoha. Kanadal on juurdepääs väikesele osale kogutud asteroidimaterjalist.

Oma rolli mängis missioonil ka Jaapan, kes oli varem tagastanud proovid kahelt teiselt asteroidilt. Iga kord sai NASA osa proovidest.

Taastatud kapsel transporditakse NASA Johnsoni kosmosekeskuse Houstonis asuvasse puhastuppa, kus toimub kaheaastane analüüs. Näidis avalikustatakse 11. oktoobril.

1999. aastal avastatud Bennu on klassifitseeritud Maa-lähedaseks objektiks, kuna see möödub meie planeedi lähedalt iga kuue aasta tagant. See on ligikaudu sama suur kui Empire State Building. Sellel missioonil kogutud andmed aitavad kaasa jõupingutustele suunata kõrvale asteroide, mis võivad tulevikus Maad ohustada.

Asteroidiproovide edukas tagastamine on kosmoseuuringute oluline verstapost, mis võimaldab teadlastel uurida päikesesüsteemi tooraineid nii, nagu need olid miljardeid aastaid tagasi. Kosmoselaev OSIRIS-REx sihib juba asteroidi Apophise tulevaseks kohtumiseks 2029. aastal.

