NASA kosmoseaparaat Psyche alustab missiooni metallasteroidile

NASA kosmoselaev Psyche startis kuueaastasele retkele, et uurida haruldast metallkattega asteroidi. See missioon tähistab esimest metallimaailma uurimist, kuna enamik asteroide on tavaliselt kivised või jäised. Teadlased usuvad, et Psyche-nimeline asteroid võib olla varajase planeedi tuuma jäänused ja võib anda ülevaate Maa ja teiste kiviste planeetide ligipääsmatutest keskustest.

Kosmoselaeva Psyche saatis kosmoselaeva SpaceX NASA Kennedy kosmosekeskusest välja ja see peaks jõudma asteroidini 2029. aastal. Tegemist on seni avastatud suurima metallirikka asteroidiga, mis asub Marsi ja Jupiteri vahelise peamise asteroidivöö välimises osas. Asteroid on umbes 144 miili lai ja 173 miili pikk ning arvatakse, et see sisaldab rohkelt rauda, ​​niklit ja muid metalle.

Juhtteadlane Lindy Elkins-Tanton Arizona osariigi ülikoolist selgitab, et kuigi Maa metallsüdamiku uurimine on olnud unistus, muudavad kõrge rõhk ja temperatuur selle võimatuks. Psyche asteroid annab aga võimaluse uurida meie päikesesüsteemi metallist südamikku.

Teadlased on spekuleerinud asteroidi omaduste üle, nähes ette teravaid metallikraatreid, metallist kaljusid ja metalliga kaetud erodeeritud laavavooge. Samuti on võimalik, et asteroidi rauas ja niklis on lahustunud jälgi kulda, hõbedat, plaatinat või iriidiumi.

NASA nimel Arizona osariigi ülikooli juhitud missiooni eelarve on 1.2 miljardit dollarit. Kosmoselaev liigub asteroidini jõudmiseks mööda ringteed, kasutades 2026. aastal gravitatsiooni suurendamiseks Marsi. Seejärel üritab see 2029. aastal asteroidi ümber orbiidile minna, tiirledes 440 miili kõrgusel ja 47 miili kaugusel.

Kosmoselaev Psyche tugineb päikese elektrilisele tõukejõule ja sellel on eksperimentaalne sidesüsteem, mis kasutab raadiolainete asemel lasereid. Selle süsteemi eesmärk on suurendada andmevoogu süvakosmosest Maale, mis võib tulevikus edastada videoid Kuult või Marsilt.

See missioon Psyche asteroidile võib anda vastuseid põhiküsimustele päikesesüsteemi tekke ja planeedi elamiskõlblikuks muutmise tingimuste kohta. Lisaks võib asteroidi metallilise südamiku uurimine parandada meie arusaamist Maa magnetväljast, mis on meie atmosfääri säilitamiseks ja elu võimaldamiseks ülioluline.

