NASA Juno sond läheneb Jupiteri Kuu Io-le, jäädvustab vapustavaid pilte

NASA sond Juno, mis tiirleb praegu Jupiteri ümber, on hakanud järk-järgult lähenema Jovia kuule Iole, mis on teadaolevalt meie päikesesüsteemi vulkaaniliselt kõige aktiivsem maailm. Oma 55. reisil ümber Jupiteri jõudis Juno Io pinnast vaid 7,270 miili kaugusele, jäädvustades ühed selgeimad pildid, mis Kuust kunagi tehtud.

Piltidel on näha tumedaid laike, mis näitavad laavavoogusid, Kuu pinnalt tõusvaid vulkaane ja kosmosesse puhuvaid potentsiaalseid vulkaaniplokke. Neid vaateid on töötlenud professionaalsed ja amatöörkujutiste töötlejad, kellest mõned töötavad NASA või sellega seotud kosmoseuuringute programmide heaks.

Juno missiooni juhtivteadur Scott Bolton nentis, et kosmoselaev jõuab Iole veelgi lähemale oma järgmistel läbisõitudel detsembris ja jaanuaris 2024. Selline lähedus võimaldab detailsemaid vaatlusi ja andmete kogumist.

Io intensiivne vulkaaniline tegevus tuleneb selle pidevast gravitatsioonilisest vastasmõjust Jupiteri ja selle naaberkuudega Europa ja Ganymedesega. Io kogeb pidevat venitamist ja pigistamist, mis viib selle arvukatest vulkaanidest purskuva laava tekkeni.

Kuigi Io ise ei sobi eluks, on teadlased eriti huvitatud lähedal asuva kuu Europa uurimisest. Arvatakse, et Europa jäise kesta all on soolane meri, mis muudab selle potentsiaalseks kandidaadiks tänapäevaste keskkondade jaoks, mis sobivad eluks väljaspool Maad.

2024. aastal plaanib NASA käivitada kosmoseaparaadi Europa Clipper, mis viib läbi Jupiteri kuu Europa üksikasjalikku luuret. Sond uurib, kas Euroopas võiksid olla eluks sobivad tingimused.

Allikas: NASA