Seni suurim asteroidiproov: NASA Osiris-Rex lõpetab oma missiooni

NASA kosmoseaparaat Osiris-Rex peab tarnima seni suurimat asteroidiproovi, lõpetades seitsmeaastase missiooni. Pühapäeval lendab kosmoselaev Maast mööda ja viskab maha vähemalt tassitäie killustikku, mille ta asteroidilt Bennult haaras. Proovikapsel hüppab langevarjuga Utah' kõrbesse, samal ajal kui emalaev suumib välja, et uurida teist asteroidi.

Teadlased loodavad saada Bennult umbes pool naela (250 grammi) kivikesi ja tolmu, mis on oluliselt rohkem kui Jaapani poolt kahelt teiselt asteroidilt kogutud väike kogus. Need asteroidiproovid toimivad säilinud ajakapslitena, pakkudes väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi kujunemise ja elu tekke kohta Maal.

2016. aastal startinud Osiris-Rex saabus Bennule 2018. aastal ja uuris enne proovide kogumist kaks aastat asteroidi. Proovide kogumise ajal puutus kosmoselaev kokku mõne väljakutsega, sealhulgas kinnikiilunud kaanega, mis põhjustas osa kogutud materjalist kosmosesse valgumise. Sellegipoolest kinnitati ülejäänud proovid edukalt kapslisse.

1999. aastal avastatud Bennu arvatakse olevat jäänuk suuremast asteroidist, mis põrkas kokku teise kosmosekiviga. Selle laius on ligikaudu üks kolmandik miili ja see on kaetud musta karmi maastikuga, mis on täis rändrahne. Bennu lähedalt uurides loodavad teadlased saada väärtuslikku teavet, mis võiks aidata välja töötada strateegiaid asteroidi kõrvalekaldumiseks, kui selle tee tulevikus Maale ohtu kujutab.

Osiris-Rex vabastab proovikapsli 63,000 3 miili kauguselt ja neli tundi hiljem maandub see Utah' katse- ja treeningpiirkonnas. Ligi 1.6 jalga lai ja 27,650 jalga pikk kapsel laskub kiirusega XNUMX XNUMX miili tunnis, enne kui langevari aeglustab seda õrnaks maandumiseks. Kui kapsel on kätte saadud, transporditakse see analüüsimiseks NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis.

See missioon tähistab NASA kolmandat proovi naasmist süvakosmosest, eelmiste missioonide käigus otsiti asteroididelt päikesetuule osakesi, komeeditolmu ja mikroskoopilisi terakesi. Agentuur kavatseb Bennu proovi sisu avalikult avaldada 11. oktoobril. Sellel sügisel käivitab NASA ka veel kaks asteroidi missiooni, mis edendab veelgi meie arusaamist nendest taevakehadest ja nende tähtsusest meie päikesesüsteemi uurimisel.

Allikad:

- Associated Press

- NASA