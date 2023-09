NASA kosmoseaparaat Osiris-Rex on valmis saatma seni suurimat proovi asteroidilt

Seitse aastat kestnud otsingu põnevaks kokkuvõtteks peaks NASA kosmoselaev Osiris-Rex lendama mööda Maad pühapäeval ja viskama maha proovikapsli, mis sisaldab vähemalt tassitäit asteroid Bennult kogutud killustikku. See on suurim proov, mis eales asteroidilt välja võetud, kusjuures teadlased eeldavad, et saadakse umbes pool naela (250 grammi) veerisid ja tolmu. Seda on oluliselt rohkem, kui Jaapan kahelt teiselt asteroidilt tagasi tõi.

1999. aastal avastatud asteroid Bennu arvatakse olevat jäänuk suuremast asteroidist, mis põrkas kokku teise kosmosekiviga. See on umbes kolmandik miili lai ja sellel on must, karm pind, mis on täis rändrahne. Teadlased usuvad, et Bennu sisaldab varajase Päikesesüsteemi jäänuseid, mis annab väärtusliku ülevaate Maa ja elu päritolust.

Osiris-Rex asus oma missioonile 2016. aastal ja jõudis Bennule 2018. aastal. Pärast kaheaastast asteroidi hoolikat uurimist puudutas kosmoselaev korraks selle pinda ning imes vaakumi abil tolmu ja kivikesi. Proovikoguja kaas jäi aga kinni, mistõttu mõned kivimid läksid kosmosesse kaduma. Täpne materjali kogus proovikapslis saab teada alles pärast selle avamist.

Proovikapsel vabastatakse Osiris-Rexist neli tundi enne seda, kui see Utah' kõrbes maandub. Pärast langevarjuga laskumist viiakse kapsel NASA Johnsoni kosmosekeskuse Houstonis asuvasse puhtasse laborisse, et vältida ristsaastumist. Proove käideldakse spetsiaalsetes puhastes ruumides ülima ettevaatusega, et vältida saastumist. NASA plaanib näidise sisu avalikult avaldada 11. oktoobril.

See missioon on osa sellest, mida NASA nimetab "Asteroidi sügiseks", kus toimuvad mitmed asteroididega seotud verstapostid. Nende hulka kuuluvad metallist asteroidi uuriva kosmoselaeva Psyche start 5. oktoobril ja kosmoselaeva Lucy kohtumine asteroidiga peamises asteroidivöös 1. novembril. Need missioonid aitavad meil mõista asteroide ja varajane päikesesüsteem.

See on NASA kolmas süvakosmosest tagasipöördumismissioon, mille eelmiste missioonide käigus otsiti päikesetuule osakesi ja komeeditolmu. Jaapan on 2010. aastal edukalt tagastanud ka asteroidi proove. Need proovid toimivad ajakapslitena meie päikesesüsteemi algusaegadest ja annavad väärtuslikku teavet meie kosmilise päritolu kohta.

