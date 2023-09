NASA kosmoseaparaat Osiris-Rex naaseb asteroidiprooviga

NASA kosmoselaev toimetab esmaspäeval Maale oma seni suurima asteroidiproovi. Kosmoselaev Osiris-Rex viskab maha vähemalt tassitäie killustikku, mille ta asteroidilt Bennu kogus, tähistades sellega seitse aastat kestnud missiooni lõppu. Teadlased eeldavad, et nad saavad umbes 250 g kivikesi ja tolmu, mis on oluliselt rohkem kui varasematel asteroidide proovimissioonidel. Neid proove peetakse varase päikesesüsteemi ajakapsliteks ja need võivad aidata teadlastel mõista Maa ja elu enda päritolu.

Osiris-Rexi missioonil on oma teel olnud palju väljakutseid, sealhulgas kinnikiilunud kaas, mis põhjustas mõne proovi kosmosesse valgumise. Kosmoselaeval õnnestus aga analüüsiks hankida piisavalt materjali. Arvatakse, et Bennu, asteroid, mida kosmoselaev külastas, sisaldab 4.5 miljardi aasta taguse päikesesüsteemi moodustumise jäänuseid. See missioon on võimaldanud teadlastel Bennu lähedalt uurida ja koguda väärtuslikke andmeid, mis võiksid aidata läbipaindestrateegiaid, kui asteroid peaks tulevikus Maale ohtu kujutama.

Proovikapsel vabastatakse kosmoseaparaadist Osiris-Rex, mis seejärel jätkab teise asteroidi uurimist. Kapsel siseneb Maa atmosfääri ja hüppab langevarjuga Utah' kõrbesse, kus see transporditakse analüüsimiseks NASA Johnsoni kosmosekeskuse puhtasse laborisse. Ristsaastumise vältimiseks käsitletakse laboris ainult Bennu killustikku. NASA plaanib asteroidi rikkusi avalikult avaldada 12. oktoobril.

See missioon on osa sellest, mida NASA nimetab "Asteroidi sügiseks", kusjuures sel sügisel toimub mitu asteroidi missiooni. Pärast Osiris-Rexi missiooni stardib teine ​​kosmoseaparaat nimega Psyche, et uurida metallist asteroidi. NASA kosmoseaparaat Lucy kohtab ka oma esimest asteroidi, enne kui alustab ringreisi Jupiteri ümber tiirlevate Trooja asteroididega.

Allikas: Associated Press

Mõisted:

– Kosmoselaev Osiris-Rex: NASA kosmoselaev, mis lasti välja 2016. aastal eesmärgiga koguda proove asteroidilt Bennu.

– Bennu: asteroid, mis avastati 1999. aastal ja mis arvatavasti sisaldab varajase päikesesüsteemi jäänuseid.

– Asteroid Autumn: hüüdnimi, mis on antud 2020. aasta sügishooajale, mil toimub mitu asteroidi missiooni.

– NASA: riiklik lennundus- ja kosmoseamet, Ameerika Ühendriikide valitsusasutus, mis vastutab riigi tsiviilkosmoseprogrammi eest.

Allikad:

– Associated Press: [allika link]

- NASA: [allika link]