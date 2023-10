Päikesetormi hoiatus: intensiivse päikesetormi potentsiaal

Hiljutine päikesetorm, mis leidis aset 18. oktoobril, andis meile ülevaate vapustavatest auroratest, mida võib näha, kui Maad mõjutab koronaalmassi väljutamine (CME). Siiski on nüüd olemas võimalus, et palju intensiivsem CME võib suunduda otse Maa poole, põhjustades potentsiaalselt võimsa päikesetormi kas täna või homme.

See teave pärineb NASA päikese- ja heliosfäärivaatluskeskusest ning seda on analüüsinud kosmoseilmafüüsik dr Tamitha Skov. Skov jagas selle nädala üksikasjalikku 5-päevast päikesetormide prognoosi, mis viitab võimalikele tormidele.

Dr Skovi sõnul on täna suure päikesetormi tõenäosus 65 protsenti, samas kui väike tormi võimalus, mis võib tekitada aurorasid, on suur. Homme on 50-protsendilise tõenäosusega tugev päikesetorm, mis võib jõuda G2-klassi ja potentsiaalselt mõjutada väikeseid satelliite, mobiilsidevõrke ja tundlikku elektroonikat Maal.

Oluline on märkida, et risk keskmistel laiuskraadidel on suhteliselt väiksem, täna on väiksemate tormide tõenäosus 30 protsenti ja homme 15 protsenti. Elektrooniliste seadmete ohutuse tagamiseks tuleks siiski võtta ettevaatusabinõusid.

NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) on satelliit, mis uurib päikest ja selle mõju päikesesüsteemile. 12 teadusliku instrumendiga varustatud SOHO jäädvustab Päikese kroonist pilte, mõõdab selle magnetvälju ja kiirust ning jälgib seda ümbritsevat nõrka krooni.

Kuna jätkame nende päikesetormide jälgimist, on ülioluline olla kursis viimaste prognoosidega ja võtta tarvitusele ettevaatusabinõud, kui elate piirkonnas, mida intensiivne päikeseaktiivsus võib mõjutada.

Allikad:

- NASA päikese- ja heliosfääri vaatluskeskus (SOHO)

– Dr Tamitha Skov, kosmoseilmafüüsik