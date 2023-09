New Study leiab, et koerad võivad aidata vähendada laste stressitaset

Philadelphia lastehaigla teadlaste hiljutine uuring näitas, et koera omamine võib laste stressitaseme vähendamisel oluliselt kaasa aidata. Uuring, milles osales 643 last vanuses 7 kuni 12 aastat, näitas, et lapsed, kellel oli lemmikkoer, kogesid madalamat stressi võrreldes nendega, kellel ei olnud koera.

Teadlased mõõtsid stressitaset, kasutades laialdaselt kasutatavat instrumenti, mida nimetatakse tajutava stressi skaalaks (PSS), mis hindab, mil määral inimesed tajuvad oma elu stressirohkena. Tulemused näitasid, et koera omavatel lastel oli oluliselt madalam PSS-skoor, mis viitab madalamale tajutavale stressile kui ilma koerata lastega.

Eksperdid usuvad, et koera kohalolek võib pakkuda lastele mugavus- ja seltskondlikku tunnet, mis viib stressitaseme languseni. Koerad on tuntud oma emotsionaalse toe pakkumise võime poolest ning varasemad uuringud on näidanud, et loomadega suhtlemine võib tõsta oksütotsiini – hormooni, mis on seotud lõõgastus- ja heaolutundega – taset.

Lisaks võib koera omamine soodustada ka füüsilist aktiivsust ja sotsiaalset suhtlust, mis võib veelgi aidata vähendada laste stressi. Koera eest hoolitsemine hõlmab regulaarseid jalutuskäike ja mänguaega, mis annab lastele võimaluse tegeleda füüsilise tegevusega ja veeta aega õues. Lisaks võivad koerad olla vestluse alustajad ja aidata hõlbustada sotsiaalset suhtlust, mis on üldise heaolu jaoks oluline.

Kuigi on vaja täiendavaid uuringuid, et täielikult mõista mehhanisme, mis tagavad koerte stressi vähendava mõju lastele, rõhutavad need leiud lemmikloomade pidamise potentsiaalset kasu noorte inimeste vaimse tervise ja heaolu edendamisel. Kui teie laps kogeb suurt stressi, võib koera võtmine olla väärt lahendus.

Allikad:

– tajutud stressi skaala (PSS): Cohen, S., Kamarck, T. ja Mermelstein, R. (1983). Tajutava stressi globaalne mõõt. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.