NASA avaldab üksikasjalikud pildid Jupiteri Kuu Io-st ja avastab Jupiteri atmosfääris uue funktsiooni

NASA avalikustas üksikasjalikud pildid Iost, ühest Jupiteri umbes 90 kuust, mille sond Juno hiljutisel möödalennul jäädvustas. Io on tuntud kui Päikesesüsteemi vulkaaniliselt kõige aktiivsem maailm, mille pinda katavad sadu vulkaane. Neid vulkaanipurskeid saab Maalt jälgida suurte teleskoopide abil ja Kuu pinnal on isegi sula silikaatlaava järvi.

Juno sondi kujutised näitavad Io keerlevat pinda, mis on esile tõstetud suurte sulapunaste laikudega. Io kogeb gravitatsioonilist tõmblust Jupiteri ja selle kahe teise kuu, Europa ja Ganymedese vahel, mille tulemuseks on pidev venitamine ja pigistamine. Arvatakse, et need tegevused on seotud selle mitmete vulkaanide sagedaste pursketega. Detsembris naaseb Juno Io-d vaatlema lähemalt, vaid 1,500 kilomeetri kõrgusel selle pinnast.

Lisaks Io piltidele on NASA teinud Jupiteri atmosfääri kohta murrangulise avastuse. Kasutades James Webbi teleskoobi NIRCami andmeid, tuvastasid teadlased Jupiteri ekvaatori kohal üle 4,800 kilomeetri ulatuva kiire joa. See reaktiivvoog liigub muljetavaldava kiirusega 515 kilomeetrit tunnis, mis on kaks korda suurem kui 5. kategooria orkaani püsivad tuuled Maal. See leid, mis asub planeedi madalamas stratosfääris, heidab valgust Jupiteri atmosfääri turbulentsele olemusele.

Jupiteri kujutised tunduvad erinevad tuttavatest tumeoranžidest ja kreemjatest toonidest. Need pildid tehti NIRCami ja Mid-InfraRed Instrumenti abil, jäädvustades infrapuna lainepikkusi vahemikus 0.6 kuni 28 mikronit. Blokeerides eredama objekti valguse, suutsid astronoomid jäädvustada selle ümber olevaid hämaraid objekte. Iga pilt tehti erinevate lainepikkuste jäädvustamiseks erinevate filtrite abil ja nende piltide kihid ühendati lõpliku värvilise pildi saamiseks.

Nendel piltidel kujutavad eredad valged laigud ja triibud kõrgel kondenseerunud konvektiivtormide pilvede tippe, punased osad aga planeedi põhja- ja lõunapooluse kohal ulatuvaid aurorasid.

Allikad:

– NASA (allikaartikkel)

– Baskimaa ülikool Bilbaos, Hispaanias (Ricardo Hueso, tulemuste juhtiv autor)