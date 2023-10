NASA Hubble'i teleskoop avalikustas hämmastava pildi miljonite valgusaastate kaugusel kokkupõrgetest galaktikatest

NASA avaldas hiljuti Hubble'i teleskoobiga jäädvustatud lummava pildi, millel on kaks ühinevat galaktikat, mis asuvad Maast ligikaudu 350 miljoni valgusaasta kaugusel. Erksate värvide ja kosmilise iluga täidetud pilt annab meile pilguheit meie tohutu universumi dünaamilisele ja kaootilisusele.

Sellel kütkestaval pildil võime olla tunnistajaks kahele galaktikale, mis üksteisega kokku põrkuvad. Selles taevases tantsus mängivad gravitatsioonijõud on põhjustanud suurejoonelise pöörleva gaasi, tolmu ja lugematute tähtede kuva. Kui galaktikad põrkuvad, moonduvad ja muutuvad nende struktuurid, luues taevaliku vaatemängu, mis on tõeliselt aukartust äratav.

Hubble'i teleskoobi võime selliseid hetki nii hämmastavalt detailselt jäädvustada annab tunnistust selle tähelepanuväärsest tehnoloogiast ning pühendunud teadlastest ja inseneridest selle taga. See pilt tuletab meelde uskumatuid edusamme kosmoseuuringutes ja meie arusaamist kosmosest.

FAQ:

K: Mis on galaktika?

V: Galaktika on suur kogum tähtedest, planeetidest, gaasist, tolmust ja muudest taevaobjektidest, mis on omavahel gravitatsiooniga seotud. Neid on erineva kuju ja suurusega, alates spiraalgalaktikatest nagu Linnutee kuni ebakorrapäraste ja elliptiliste galaktikateni.

K: Mis põhjustab galaktikate kokkupõrke?

V: Galaktikad võivad kokku põrkuda, kui nende gravitatsioonijõud tõmbavad neid üksteise poole. Need kokkupõrked võivad olla juhuslike kohtumiste või universumi paisumise tagajärg.

K: Kuidas Hubble'i teleskoop pilte teeb?

V: Hubble'i teleskoop jäädvustab pilte oma täiustatud optilise süsteemi abil, mis hõlmab kõrge eraldusvõimega kaameraid ja täpseid instrumente. See tiirleb Maa atmosfääri kohal, võimaldades tal jäädvustada selgeid ja üksikasjalikke pilte taevaobjektidest ilma atmosfääri turbulentsi põhjustatud moonutusteta.

Allikas: NASA (https://www.nasa.gov/)