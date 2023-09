NASA kosmoselaev tarnib seni suurima asteroidiproovi

NASA kosmoselaev OSIRIS-REx peab toimetama pühapäeval Maale suurima asteroidilt kogutud proovi. Pärast seitse aastat kestnud missiooni viskab kosmoselaev maha vähemalt tassitäie killustikku, mille ta asteroidilt Bennult haaras. Eeldatakse, et see proov kaalub umbes 250 g (0.5 naela) veerisid ja tolmu, mis on oluliselt rohkem kui teelusikatäis, mille Jaapan kahelt teiselt asteroidilt tagasi tõi.

See tarne on kosmoseuuringute oluline verstapost, kuna ükski teine ​​riik pole asteroidide tükke edukalt välja toonud. Need varasest päikesesüsteemist säilinud ajakapslid sisaldavad väärtuslikku teavet Maa ja elu päritolu kohta. Neid asteroidiproove uurides püüavad teadlased saada ülevaadet protsessidest, mis viisid meie planeedi tekkeni.

Kosmoselaev OSIRIS-REx alustas oma 1 miljardi dollari suuruse missiooniga 2016. aastal ja jõudis Bennusse 2018. aastal. See lendas kaks aastat ümber asteroidi, otsides parimat kohta proovide kogumiseks. 2020. aastal puudutas kosmoselaev edukalt Bennu pinda ning kasutas tolmu ja kivikeste imemiseks vaakumit. Osa materjali pääses kinnikiilunud kaane tõttu kosmosesse, kuid ülejäänud proovid kinnitati kapslisse.

1999. aastal avastatud Bennu on umbes poole kilomeetri lai ja arvatakse olevat palju suurema asteroidi jäänuk. Selle karm must pind on kaetud rändrahnidega ja teadlased usuvad, et selles on 4.5 miljardi aasta taguse päikesesüsteemi moodustumise jäänused. See kujutab endast potentsiaalset ohtu ka Maale, kuna võib jõuda piisavalt lähedale, et 2182. aastal meie planeediga kokku põrgata. Bennu uurimine aitab meil mõista võimalikke meetodeid selliste asteroidide vajadusel kõrvale suunamiseks.

Saabumisel vabastatakse proovikapsel kosmoseaparaadist OSIRIS-REx ja langevarjuga Utah' kõrbesse. Seejärel transporditakse see analüüsimiseks NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis. Proove käsitletakse saastumise vältimiseks rangete protokollidega ja neid uuritakse keskuse spetsiaalses laboris.

Lisaks OSIRIS-RExi missioonile on NASA-l käimas veel kaks asteroidi missiooni. Need missioonid, Psyche ja Lucy, aitavad meil mõista asteroidide moodustumist ja koostist. NASA võime neid väärtuslikke asteroidiproove hankida ja uurida võimaldab meil lahti harutada meie päikesesüsteemi saladused ja elu päritolu Maal.

(Allikad: NASA, ABC News)