Maale lähenev potentsiaalselt hävitav asteroid: 2007 FT3

NASA teadlased tuvastasid hiljuti asteroidi nimega 2007 FT3, mis võib lähitulevikus Maale ohtu kujutada. Kuigi see pole esimene kord, kui NASA sellise objekti avastas, rõhutab see pidevat valvsust, mis on vajalik Maa-lähedaste asteroidide (NEA) ja Maa-lähedaste komeetide (NEC) jälgimisel, mis võivad märkimata jätmisel põhjustada märkimisväärset kahju.

2007. aasta FT3 vaadeldi algselt 2007. aastal, kuid kahjuks kaotasid astronoomid varsti pärast seda selle trajektoori jälgi. Ainult 1.2-päevase vaatluskaarega ei õnnestunud sihitud vaatlustega asteroidi taastada ja see jäi seni nägemata. 2007. aasta FT3 võimalik taasilmumine on tekitanud muret selle mõju pärast Maale.

NASA andmetel on 2007. aasta FT3-l ligikaudu 0.0000087 protsendi (ehk 1:11.5 miljonist) tõenäosus Maad tabada 2024. aasta oktoobris. Eraldi on kokkupõrke võimalus ka märtsis 2024, tõenäosusega 0.0000096 protsenti (ehk 1 10-st). miljonit). Mõlema stsenaariumi korral võib asteroid vabastada energiat, mis võrdub 2.6 miljardi tonni trotüüli plahvatusega.

Kuigi mõlemad võimalikud mõjud tooksid kaasa märkimisväärse piirkondliku hävingu, ei oleks kahju tase ülemaailmselt katastroofiline. NASA ennustab, et 2007. aasta FT3 tabab kõige tõenäolisemalt 5. oktoobril 2024, kuid on ka teisi lähenevaid asteroide, nagu 29075 (1950 DA), mis võivad potentsiaalselt põhjustada sarnaseid laastamistööd.

Oluline on märkida, et NASA Maalähedaste objektide uuringute keskus (CNEOS) jälgib pidevalt teadaolevaid NEA-sid ja jälgib nende trajektoore. Selle jätkuva jõupingutuse eesmärk on tuvastada võimalikud ohud ja töötada välja sobivad meetodid mis tahes katastroofiliste kokkupõrgete ärahoidmiseks. Kuigi asteroidi Maaga kokkupõrke tõenäosus on väike, on teadlased valvsad nende taevakehade mõistmisel ja meie planeedi kaitsmisel.

FAQ:

