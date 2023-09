Uus avastus viitab võimalikule ookeanile kaugel planeedil

Kokkuvõte:

Teadlased on teinud põneva uue avastuse, mis vihjab veeookeani olemasolule K2-18 b, massiivsel eksoplaneedil, mis asub Maast paljude valgusaastate kaugusel. Kuigi pole kindel, kas see ookean suudab elu toetada, on leid avanud intrigeerivad võimalused meie päikesesüsteemist kaugemal asuvate elamiskõlblike maailmade jaoks. Avastuse tegid Cambridge'i ülikooli astronoomid, kes analüüsisid NASA James Webbi kosmoseteleskoobi andmeid. Nad tuvastasid metaani ja süsinikdioksiidi olemasolu planeedi atmosfääris, mis viitab tõenäosusele, et vesinikurikka atmosfääri all on ookeaniga kaetud pind. Teadlased täheldasid ka nõrgemat signaali, mis võib viidata dimetüülsulfiidi olemasolule, molekuli, mida toodab elu Maal. Selle järelduse kinnitamiseks on aga vaja täiendavaid tähelepanekuid. Meeskond selgitas, et K2-18 b suur suurus ja temperatuur võivad muuta selle elamiskõlblikuks, kuna seal võib tekkida kõrgsurvejää ja liiga kuum ookean. Hoolimata nendest hoiatustest rõhutab avastus maavälise elu otsimisel mitmekesiste elamiskeskkondade arvestamise tähtsust.

Mõisted:

– Eksoplaneet: planeet, mis tiirleb ümber tähe väljaspool meie päikesesüsteemi.

– Metaan: keemiline ühend, mis koosneb ühest süsinikuaatomist ja neljast vesinikuaatomist.

– Süsinikdioksiid: värvitu gaas, mis koosneb ühest süsinikuaatomist ja kahest hapnikuaatomist.

– Dimetüülsulfiid: fütoplanktoni poolt merekeskkonnas eralduv molekul, mis võib olla seotud bioloogilise aktiivsusega.

Allikad: Cambridge'i ülikool, NASA

Teadlased on teinud uue avastuse, mis vihjab võimalikule veeookeanile massiivsel eksoplaneedil K2-18 b, mis asub Maast palju valgusaastaid eemal. See leid tehti pärast NASA James Webbi kosmoseteleskoobi andmete uurimist, mis vaatles planeeti Lõvi tähtkujus. Teadlased tuvastasid metaani ja süsinikdioksiidi olemasolu K2-18 b atmosfääris, mis viitab ookeaniga kaetud pinna olemasolule vesinikurikka atmosfääri all. Kuid avastus ei garanteeri planeedi elamiskõlblikkust.

Teadlased tuvastasid ka nõrgema signaali, mis võib viidata dimetüülsulfiidi olemasolule, molekulile, mida toodab ainult elu Maal. Kuid see leid tuleb veel kinnitada ja täiendavaid vaatlusi tehakse Webbi teleskoobi abil. Planeedi suur suurus ja kõrge temperatuur muudavad selle tõenäoliselt elamiskõlbmatuks, kuna selle sisemus võib sisaldada kõrgsurvejää mantlit ja liiga kuuma ookeanipinda.

Kuigi varasemaid tõendeid veeauru kohta on leitud teistelt eksoplaneetidelt, annab see avastus väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemist kaugemal asuvate planeetide kohta. Astronoomid usuvad, et K2-18 b võib potentsiaalselt olla "Hyceani" eksoplaneet, ookeanimaailm, mis võib sisaldada elu. Need leiud rõhutavad vajadust kaaluda mitmesuguseid elamiskõlblikke keskkondi maavälise elu otsimisel.

Allikad:

– Cambridge’i ülikool

- NASA