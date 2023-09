NASA Perseverance Rover toodab Marsil edukalt hapnikku

NASA kulgur Perseverance on täitnud oma ülesande luua Marsil hapnikku, kasutades katset nimega Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). See edukas demonstratsioon võib sillutada teed tulevastele astronautidele jätkusuutliku hingava õhu allikale ja isegi toota raketikütust tagasisõiduks Maale.

Üks väljakutseid, millega astronaudid Marsil silmitsi seisavad, on hingava õhu puudumine. Erinevalt Maast, mille atmosfääris on ligikaudu 21 protsenti hapnikku, on Marsil vähem kui üks protsent hapnikku ja see koosneb peamiselt süsinikdioksiidist. MOXIE, mikrolainesuurune instrument Perseverance roveri pardal, kasutab elektrolüüsiseadet, et eraldada Marsi atmosfäärist hapnikku süsinikdioksiidi osakeste lõhustamise teel. Selle tulemusena tekib puhas hapnik ja jäätmed nagu süsinikmonooksiid.

Alates sellest, kui kulgur 2021. aastal Marsi Jezero kraatrisse maandus, on MOXIE teinud vaheldumisi katseid ja viimane katse lõppes eelmisel kuul. See suutis toota hapnikku kiirusega umbes 12 grammi tunnis, kogudes kokku 122 grammi. See kogus, mis võrdub sellega, mida väike koer 10 tunni jooksul hingab, ületas teadlaste esialgseid ootusi ja selle puhtus oli vähemalt 98 protsenti.

MOXIE toodetud hapnik ei paku mitte ainult hingava õhu potentsiaali, vaid võib olla ka raketikütuse tootmise oluline koostisosa. Ilma selle kütuseta jääksid astronaudid Marsile või sõltuksid Maalt tulevatest tarnemissioonidest. NASA hinnangul vajavad tulevased astronaudid tagasisõiduks vajaliku kütuse loomiseks umbes 25–30 tonni hapnikku.

NASA edu MOXIE-ga näitab Marsi atmosfäärist hapniku eraldamise teostatavust ja rõhutab teiste planeetide ressursse kasutavate tehnoloogiate väljatöötamise tähtsust. Pikaajalise Kuu kohaloleku loomine, Kuu majanduse ülesehitamine ja lõpuks inimeste Marsi uurimiskampaania käivitamine sõltuvad selliste tehnoloogiate arendamisest ja katsetamisest.

See Perseverance kulguri saavutus tähistab olulist verstaposti inimkonna püüdlustes kosmoseuuringute ja koloniseerimise poole. Kuna Marsil on potentsiaal toota hapnikku ja raketikütust, on unistus püsivast inimese kohalolekust päikesesüsteemis reaalsuseks muutumas.

Allikad:

- NASA Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

– NASA aseadministraator Pam Melroy