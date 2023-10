Maalähedaste asteroidide oht: NASA planeedikaitse jõupingutused

NASA Planeedikaitse divisjon vastutab asteroidide jälgimise ja tuvastamise eest, mis võivad potentsiaalselt Maad tabada ja põhjustada ulatuslikku hävingut. Kuigi ülesanne võib tunduda hirmutav, on tehnoloogia hiljutised edusammud võimaldanud neid Maa-lähedasi objekte jälgida ja tuvastada.

NASA avaldatud uusim infograafik heidab valgust Maa-lähedaste asteroidide praegusele populatsioonile. 2023. aasta augusti seisuga on meie planeedi vahetus läheduses teadaolevalt umbes 32,000 XNUMX asteroidi. Nende asteroidide tuvastamine on keeruline, kuna nad ei kiirga oma valgust. Selle asemel tuginevad teleskoobid nende tuvastamiseks päikesevalgusele, mis peegeldub nende pinnalt.

Püüdlused nende asteroidide leidmiseks ja jälgimiseks on olnud muljetavaldavad – nii amatöör- kui ka professionaalsed astronoomid on NASA planeedikaitsestrateegia kesksele keskusele, mis on Väikeplaneeti Keskus, esitanud üle 405 miljoni vaatluse. Infograafikust selgub aga häiriv tõsiasi: neist 32,000 10,000 Maa-lähedasest asteroidist on üle 140 XNUMX läbimõõduga üle XNUMX meetri. Kui mõni neist peaks Maaga kokku põrkama, võivad need hävitada terved linnad.

Hävitamise ulatuse perspektiivi silmas pidades hinnati 2013. aastal Venemaad tabanud Tšeljabinski meteoori läbimõõtu kõige rohkem 20 meetrit. Seitse korda suurem asteroid oleks veelgi laastavam, jõudes tõenäoliselt maapinnale ja põhjustades ulatuslikku hävingut. Olenevalt kokkupõrke asukohast võib selline asteroid nõuda miljoneid inimelusid.

Hoolimata sellest, et Maaga kokkupõrkekursil pole teadaolevaid asteroide, on infograafiku kõige murettekitavam statistika see, et NASA eksperdid usuvad, et oleme avastanud vaid alla poole sellise suurusega Maa-lähedastest asteroididest. Hinnanguliselt on veel tuvastamata üle 14,000 140 50 meetri laiuse asteroidi ja umbes 1 XNUMX kilomeetri laiust asteroidi.

Erinevatest organisatsioonidest koosnev planeedikaitsekogukond on pühendunud nende võimalike ohtude mõistmise parandamisele. Infograafik on meeldetuletus, et on vaja jätkata nende Maa-lähedaste asteroidide otsimist ja jälgimist. Kõik jõupingutused, sealhulgas teabe levitamine infograafika kaudu, võivad aidata inimesi innustada neid potentsiaalselt ohtlikke taevaobjekte jahtima.

Allikas: Universe Today