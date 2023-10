NASA uus pilt näitab rõngakujulist päikesevarjutust Põhja-Ameerika kohal

NASA hiljuti avaldatud pilt näitab uskumatut hetke, mil miljonid ameeriklased nägid 14. oktoobril rõngakujulist päikesevarjutust. NASA EPIC-kujutise poolt Deep Space Climate Observatory pardal jäädvustatud pilt näitab, et Maa tumeneb, kui Kuu möödub päikese eest.

Rõngakujuline päikesevarjutus toimub siis, kui Kuu vari ületab Maad, luues "tulerõnga" efekti neile, kes on õigel ajal õiges kohas. See konkreetne varjutus oli märkimisväärne, kuna see ületas Ameerika Ühendriike, mida pole juhtunud alates 2012. aastast.

Pilt on tehtud punktist, mis asub Maast umbes 1.5 miljoni kilomeetri kaugusel, Päikese ja meie planeedi vahel. See perspektiiv muudab kuu taevas väiksemaks, kui see tegelikult on. Varjutuse rada algas Oregonist ja liikus kagusse, nähtavusega Oregonis, Nevadas, Utahis, New Mexicos, Texases, osades Californiast, Idahost, Coloradost ja Arizonast.

Täielik päikesevarjutus tekkis kell 11 kesksel suveajal ja seda võisid näha ainult need, kes kasutasid korralikke prille. Kahjustuste vältimiseks on oluline päikesevarjutust vaadates silmi kaitsta.

Kui USA järgmine kavandatud rõngakujuline varjutus on 21. juunil 2039, siis 8. aprillil 2024 muudab täielik päikesevarjutus Texasest Maine'i taeva tumedamaks. Hoidke nendel jahmatavatel taevasündmustel silm peal!

Allikad:

– NASA EPIC-pildistaja Deep Space Climate Observatory pardal

– National Geographicu toimetaja ja kosmoseekspert Allie Yang

– Fox News Digitali Angelica Stabile

– Fox Newsi elustiil

Märkus. Allikaartiklite URL-e ei kaasata.