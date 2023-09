NASA kosmosekapsel toimetas asteroidiproovi edukalt Maale

NASA kosmosekapsel, mis kannab suurimat asteroidi pinnalt eales kogutud mullaproovi, jõudis edukalt tagasi Maale. Kapsel, mis on osa OSIRIS-RExi missioonist, hüppas langevarjuga Utah’ kõrbesse pärast robotkosmoselaevast vabastamist. See oli kolmas kord, kui asteroidiproov Maale analüüsimiseks tagasi saadeti, kusjuures see proov on seni suurim.

Proov koguti kolm aastat tagasi väikeselt süsinikurikkalt asteroidilt Bennult. Bennu on meie planeedile läheduse tõttu klassifitseeritud "Maa-lähedaseks objektiks". Teadlastele pakub see erilist huvi, kuna selle keemia ja mineraloogia on püsinud suhteliselt muutumatuna alates selle moodustamisest 4.5 miljardit aastat tagasi. Asteroid võib sisaldada orgaanilisi molekule, mis võivad anda väärtuslikku teavet elu päritolu kohta.

2016. aastal startinud kosmoselaev OSIRIS-REx tiirles Bennu ümber ligi kaks aastat, enne kui kogus proovi 2020. aasta oktoobris. Pärast asteroidilt väljumist 2021. aasta mais rändas kosmoselaev Maale tagasi 1.9 miljardit kilomeetrit. Laskumisel saavutas kapsel temperatuuri 2800 °C, enne kui langevarjud selle kiirust aeglustasid, võimaldades Utah' kõrbes õrnalt maanduda.

Proov, mille suurus on hinnanguliselt umbes 250 grammi, uuritakse enne NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis transportimist Utah' katse- ja koolituspiirkonna "puhtas ruumis". Sealt jagatakse see edasiseks analüüsiks teadlastele laborites üle maailma.

Kosmoselaev OSIRIS-REx, mis on oma missiooni Bennuga edukalt lõpetanud, on nüüd seatud uurima teist Maa-lähedast asteroidi nimega Apophis.