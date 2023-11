NASA läbimurre kosmosekommunikatsioonis avab uued piirid

By

NASA on saavutanud suure läbimurde kaugside kosmoseside revolutsiooni muutmisel, kasutades võimsaid lasereid andmete edastamiseks suurte vahemaade tagant. Kosmoselaeva Psyche hiljutine edu kinnitab selle revolutsioonilise optilise sidesüsteemi, mida tuntakse DSOC (Deep Space Optical Communication) nime all, elujõulisust, mis tähistab kosmoseuuringute olulist verstaposti.

Selle kuu alguses läbi viidud murrangulises katses demonstreeris asteroidi uurimiseks teele saadetud kosmoselaev Psyche eksperimentaalse optilise sidesüsteemi võimekust. Peaaegu 10 miljoni miili kaugusel asuv kosmoselaev võttis ja edastas tõhusalt andmeid lähi-infrapunalaserite abil, kuulutades läbi aegade kaugeimat optilise side demonstratsiooni.

NASA eesmärk on selle saavutusega ületada traditsioonilise raadiosagedusliku side piirangud ja võimaldada andmeedastust oluliselt suurematel kiirustel. Pikaajaline eesmärk on saavutada praegu võimalikust 10–100 korda kiirem andmeedastuskiirus, mis viib kosmosesidevõimekuse enneolematule tasemele.

Edukas katse avab hulgaliselt võimalusi tulevaste kosmoselaevade missioonide jaoks. Võimsate laserite kaudu saab edastada kõrge eraldusvõimega pilte ja isegi voogedastusvõimalusi, parandades kosmosest kogutud andmete kvaliteeti ja kvantiteeti. See läbimurre sillutab teed tõhusamale uurimisele, võimaldades kiiremat andmete kogumist ja reaalajas sidet süvakosmose missioonidega.

DSOC-süsteem töötab Californias asuvast vaatluskeskusest väljastatud lasermajakate abil. Kosmoselaev Psyche lukustub lasermajaka külge, suunates transiiveri, et suunata allalüli eraldi vaatluskeskuse poole, mis suudab signaale dekodeerida. See uuenduslik lähenemine välistab vajaduse traditsiooniliste antennipõhiste sidesüsteemide järele, asendades need arenenud lasertehnoloogiaga.

NASA saavutused pikamaa kosmosekommunikatsiooni alal rõhutavad agentuuri pühendumust uurimise piiride nihutamisele. DSOC eduka demonstratsiooniga viib NASA meid sammukese lähemale universumi saladuste avamisele ja uute piiride vallutamisele.

FAQ

Kuidas NASA optiline sidesüsteem töötab?

NASA optiline sidesüsteem, tuntud kui DSOC (Deep Space Optical Communication), kasutab võimsaid lasereid, et edastada ja vastu võtta andmeid suurte vahemaade tagant. Vaatluskeskusest väljastatud lasermajakad pakuvad kosmoselaevadele võrdluspunkti oma transiiverite lukustamiseks ja orienteerimiseks, võimaldades andmeedastust.

Millised on optilise side eelised traditsioonilise raadiosagedusliku side ees?

Optiline side pakub traditsioonilise raadiosagedusliku sidega võrreldes oluliselt suuremat kiirust ja suuremat ribalaiust. See võimaldab kiiremat andmeedastust, võimaldades edastada kõrgema kvaliteediga pilte ja potentsiaalseid voogesitusvõimalusi süvakosmose missioonidelt.

Kuidas näeb NASA ette selle läbimurde kasutamist tulevastes kosmoseuuringutes?

NASA eesmärk on kasutada optilise side võimalusi, et täiustada uurimismissioone. See hõlmab kiirema andmete kogumise võimaldamist, reaalajas sidet süvakosmose missioonidega ja kosmoseside üldise tõhususe parandamist. Edukas katse kosmoseaparaadiga Psyche tähistab olulist sammu nende eesmärkide saavutamise suunas.