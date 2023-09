NASA kapsel OSIRIS-REx maandub koos asteroidiprooviga

NASA kapsel OSIRIS-REx peaks langevarjuga maanduma Utah’ kõrbes pühapäeval, mis tähistab selle seitse aastat kestnud missiooni lõppu. Kui maandumine õnnestub, on see kolmas ja suurim asteroidiproov, mis kunagi Maale on toodud.

2016. aasta septembris koostöös Arizona ülikooliga käivitatud OSIRIS-RExi missiooni eesmärk oli koguda proove maalähedaselt süsinikurikkalt asteroidilt Bennult. Nelja aasta pärast maandus kapsel edukalt Bennu pinnale ja kogus kokku ligikaudu 250 grammi tolmu.

NASA teadlane Amy Simon kirjeldas eelseisvat proovide tagastamist kui "ajaloolist", märkides, et see on suurim proov, mis on tagasi toodud pärast Apollo Kuu kivimit. Eeldatakse, et proovid annavad väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi kujunemise ja Maa elamiskõlblikkuse kohta.

Kapsli ohutut maandumist peetakse riskantseks, kuid NASA missioonijuhid on "kohapealse" maandumise suhtes optimistlikud. Asteroidiproovi edukas tagastamine on oluline saavutus missiooni ja tulevase asteroidiuuringu jaoks.

Allikad:

- Reuters

- AFP