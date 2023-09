NASA ennustab võimalust, et asteroid Bennu tabab Maad, mis võib mõjutada Texase suurust piirkonda

NASA teadlased on väljendanud muret võimaluse pärast, et asteroid Bennu põrkub tulevikus Maaga kokku, kujutades potentsiaalset ohtu Texase suurusele alale. Bennu on Maalähedane objekt (NEO), mis möödub planeedist umbes iga kuue aasta tagant ja mida on jälgitud alates selle avastamisest 1999. aasta septembris.

Ekspertide sõnul on võimalus, et Bennu läbib gravitatsiooni võtmeaugu, muutes selle trajektoori ja asetades selle Maaga kokkupõrkekursile aastal 2182. OSIRIS-RExi teadusrühma hiljutine uuring viitab sellele, et Bennu on 0.037% tõenäosus (1:2,700) Maad tabada, olenevalt tema järgmisest möödalennust aastal 2135.

Bennu asteroidi mass ja suurus on oluliselt väiksemad võrreldes asteroidiga, mis põhjustas dinosauruste väljasuremise 66 miljonit aastat tagasi. Bennu on vaid kolmandiku miili laiune, umbes kolme kvartali suurune. Vaatamata oma väiksemale suurusele vabastaks Bennu mõju Maale energia, mis võrdub 1,200 megatonniga, mis on 24 korda võimsam kui ükski inimese loodud tuumarelv.

Maalähedaste objektide uuringute keskuse uuringujuht Davide Farnocchia on kommenteerinud asteroidi trajektoori arvutuste täpsust. OSIRIS-RExi andmed on andnud täpsemat teavet, võimaldades teadlastel testida oma mudelite piire ja ennustada täpselt Bennu tulevast trajektoori kuni 2135. aastani.

Kuigi Bennu Maaga kokkupõrke tõenäosust peetakse madalaks, on asteroidi pidev jälgimine ja edasine uurimine selle tulevase teekonna paremaks mõistmiseks hädavajalik. Tehnoloogia edusammude ja rohkemate uuringute abil loodavad teadlased välja töötada strateegiad võimalike asteroidide mõju leevendamiseks ja meie planeedi kaitsmiseks tulevikus.

Allikad:

– Pealkiri: NASA ennustab, et asteroid Bennu põrkub Maale, Texase piirkonna suurus

– Allikas: WTAJ

– Autorid: pole avalikustatud

– Avaldamise kuupäev: pole avalikustatud