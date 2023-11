Suurepärane vaade Maa õhuvalgusele ja Kuule kosmosest

Hingemattev pilt kosmosest on vallutanud Interneti tormiliselt, demonstreerides meie koduplaneedi tähelepanuväärset ilu. NASA rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) poolt 14. novembril jäädvustatud lummav foto tõstab esile Maa lummava õhuvalguse nähtuse, mille kohal paistab graatsiliselt Kuu.

Õhuvalgus viitab nõrgale valguse emissioonile Maa atmosfääri poolt öösel. See tekib siis, kui atmosfääri molekule ergastab päeva jooksul päikesekiirgus ja seejärel vabastab see energia öösel hõõguva valgusena. Kuigi see pole pinnalt palja silmaga nähtav, on ISS-i pardal viibivad astronaudid näinud seda eeterlikku vaatemängu kosmosest ja on olnud lahked, et jagada meiega oma aukartust äratavaid pilte.

Foto kujutab õrna tantsu Maa õhuvalguse ja Kuu rahuliku kuma vahel. Kuna planeedi atmosfäärinähtus värvib taeva pehme rohelise tooniga, lisab kuu täiendavat elegantsi, valgustades pimedust oma õrna säraga. Kontrast ereda õhukuma ja kuu kahvatu valguse vahel loob tõeliselt taevaliku stseeni – kosmilise ime ja vaikuse sulandumise.

See erakordne pilt mitte ainult ei näita meie planeedi tähelepanuväärset ilu, vaid pakub ka värsket vaatenurka universumi avarustest ja imedest. See tuletab meelde aukartust äratavaid vaatamisväärsusi, mida saab näha ainult kosmose vaatepunktist, tekitades meie uudishimu ja imestust.

FAQ:

K: Mis on õhuvalgus?

V: Airglow viitab nõrgale valguse emissioonile Maa atmosfääri poolt öösel. See tekib siis, kui atmosfääri molekule ergastab päeva jooksul päikesekiirgus ja seejärel kiirgab see energia öösel hõõguva valgusena.

K: Kuidas pilt jäädvustati?

V: Pildi tegi NASA rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) 14. novembril.

K: Kas õhuvalgust on näha Maa pinnalt?

V: Ei, õhuvalgus ei ole pinnalt palja silmaga nähtav. Küll aga saavad seda kosmosest vaadelda ja jäädvustada astronaudid.