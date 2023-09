NASA, Lonestar ja Mani saar teevad koostööd, et plokiahela abil Kuul andmeid ohutult salvestada

By

Murrangulise partnerluse raames kavatsevad kosmoseagentuur NASA, arvutikäivitus Lonestar ja Mani saar muuta andmete salvestamise revolutsiooniliseks, kasutades Kuule teabe turvaliseks salvestamiseks plokiahela tehnoloogiat. Selle uuendusliku ettevõtmise eesmärk on luua Kuu-missioonide turvaline ja muutmatu rekord, säilitades olulisi andmeid kosmoselaevade, lasti ja missiooni eesmärkide kohta.

Plokiahela potentsiaalsed rakendused Kuu uurimisel on tohutud. Hajutatud pearaamatutehnoloogiat võimendades saavad Kuu-missioonidega tegelevad organisatsioonid ja kosmoseagentuurid suurendada andmete täpsust ja läbipaistvust. Blockchainile omane muutumatus tagab, et Kuul salvestatud teave on kaitstud manipuleerimise või muutmise eest.

Koostööalgatus ei piirdu aga Kuu-missioonidega. Selle eesmärk on ka kaitsta Maa saladusi juhuks, kui meie planeet muutub elamiskõlbmatuks. Kasutades plokiahelat turvalise salvestuslahendusena Kuul, saab olulisi andmeid ja olulisi teadmisi säilitada tulevaste põlvkondade jaoks.

Kujutage ette stsenaariumi, kus olulist teaduslikku, ajaloolist või kultuurilist teavet saaks hoida Maast eemal, kaitstes seda võimalike katastroofiliste sündmuste eest. NASA, Lonestari ja Mani saare koostöö sillutab teed sellisele võimalusele.

Plokiahela tehnoloogia, mis oli algselt mõeldud krüptovaluutade nagu Bitcoin toiteks, on osutunud mitmekülgseks turvalise andmehalduse vahendiks. Selle detsentraliseeritud olemus ja krüptograafiline kaitse muudavad selle ideaalseks valikuks muutumatu andmesalvestuslahenduse loomiseks Kuul.

See murranguline koostöö on märkimisväärne samm edasi Kuu pinna uurimisel ja kasutamisel. Kasutades plokiahela võimsust, nihutavad NASA, Lonestar ja Mani saar kosmoseuuringute ja andmete salvestamise piire.

