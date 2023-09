Kas India Aditya-L1 päikesemissioon on ohus?

Kokkuvõte: NASA Parker Solar Probe puutus hiljuti kokku ühe võimsaima päikesetormiga, mis kunagi registreeritud. See on tekitanud muret India esimese päikesemissiooni Aditya-L1 ohutuse pärast. Kuid eksperdid usuvad, et Aditya-L1 ei mõjuta tõenäoliselt sellised tormid, kuna see on kaugusest päikesest ja selle konstruktsioonis võetud kaitsemeetmed.

India kosmoseagentuur ISRO käivitas edukalt Aditya-L1 päikesemissiooni 2. septembril 2023. Kosmoselaev on teel lõppsihtpunkti Lagrange 1 Point, kus ta hakkab vaatlema päikest. NASA hiljutises ajaveebi postituses tõsteti esile Parker Solar Probe kohtumist tugeva koronaalmassi väljutamise (CME) ehk päikesetormiga. Kuigi see tekitab küsimusi Aditya-L1 võimaliku ohu kohta, on eksperdid selle ohutuse suhtes optimistlikud.

Parker Solar Probe kohtumine CME-ga oli NASA jaoks märkimisväärne sündmus, pakkudes teadusringkondadele väärtuslikke andmeid. Kuid Aditya-L1 ja päikese vaheline kaugus, mis on vaid 1.5 miljonit kilomeetrit võrreldes Parker Solar Probe 6.9 ​​miljoni kilomeetriga, vähendab riski oluliselt. Lisaks on Aditya-L1 ehitatud spetsiaalsete sulamite ja materjalide abil, et kaitsta seda mitmesuguste ohtude, sealhulgas CME pilvede eest.

CME-d on Päikese välisatmosfääri tohutud pursked, mis võivad häirida kosmoseilma, mõjutada satelliite, sidesüsteeme, navigatsioonitehnikaid ja isegi põhjustada elektrivõrgu katkestusi Maal. Hiljutine CME tõrjus tolmuosakesed päikesest kuni kuue miljoni kilomeetri kaugusele. Sellest potentsiaalsest ohust hoolimata usuvad eksperdid, et Aditya-L1 disain ja kaugus tagavad selle ellujäämise.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Parker Solar Probe seisis silmitsi võimsa päikesetormiga, ei ole Aditya-L1 päikesemissioon vahetus ohus. Kosmoselaeva täiustatud ehituse ja päikesest kauguse tõttu peaks see eeldatavasti vastu pidama võimalikele CME-dele ja jätkama oma missiooni päikese vaatlemisel.

Allikad:

– NASA Parkeri päikesesond

– India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO)