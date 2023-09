New Horizons ja Hubble'i teleskoop töötavad Uraani ja Neptuuni vaatlemiseks

2015. aastal Pluutost mööda lennanud kosmoseaparaat New Horizons alustab uut missiooni vaadelda Uraani ja Neptuuni. Need kaks kauget planeeti on meie päikesesüsteemis kõige vähem külastatud ja pakuvad teadlastele ainulaadset võimalust nende kohta rohkem teavet koguda. Selle ettevõtmise abistamiseks pöördub NASA amatöörastronoomide poole, et nad esitaksid oma tähelepanekud Uraani ja Neptuuni kohta.

Vaid Voyager 2 on varem põgusalt Uraani ja Neptuuni külastanud, mistõttu on meie teave nende planeetide kohta piiratud. New Horizons pakub aga planeetidele tagurlikku vaadet Kuiperi vööst, kus Pluuto elab. Hubble'i kosmoseteleskoop jälgib planeetide valgustatud külgi, New Horizons aga jäädvustab fotosid nende tumedatest külgedest, kus Päike on kauguses.

Amatöörvaatlused on planeetidest tervikliku pildi loomisel üliolulised, kuna nende abil saab jälgida Uraani ja Neptuuni atmosfääri omadusi, näiteks eredaid jooni. Kuna New Horizonsi ja Hubble'i vaatlusaeg on piiratud, võivad amatöörandmed veelgi parandada meie arusaamist nendest kaugetest maailmadest.

Oma panuse andmiseks saavad amatöörastronoomid postitada oma pilte Uraanist ja Neptuunist veebis, kasutades hashtagi #NHIceGiants X-is (varem tuntud kui Twitter) või Facebookis. Teise võimalusena saab pilte esitada veebis koos asjakohase teabega, nagu kuupäev, kellaaeg ja kasutatud filtri ribapääs.

Uraan ja Neptuun on praegu nähtavad suurema osa ööst, kusjuures Uraan tõuseb ja loojub hiljem kui Neptuun. Uraani võib leida Jäära tähtkujust Jupiteri ja Plejaadide vahel, Neptuun aga Kalade edelaosas. Nende kaugete planeetide vaatlemine nõuab kannatlikkust ja paraja suurusega teleskoopi, kuid pingutus on seda väärt, et täiendada meie teadmisi päikesesüsteemi kõige kaugemate maailmade kohta.

