Sõltumatu hindamisnõukogu hindas NASA plaani tuua Marsilt proove tagasi, mida tuntakse Marsi proovide tagastamise (MSR) missioonina, kui teostamatut. Keeruline missioon hõlmab kahe helikopteri, raketi, maanduri ja orbiidi Marsile ehitamist ja saatmist aastaks 2028. Ülevaatenõukogu jõudis aga järeldusele, et missiooni eelarve ja ajakava ootused olid algusest peale ebarealistlikud.

Aruandes öeldakse, et kõige varem võiks NASA loota maanduri ja orbiidi valmisolekut 2030. aastaks, mitte esialgseks 2028. aastaks. Ülevaatenõukogu moodustati selleks, et hinnata missiooni plaane, disaini ja tehnilisi väljakutseid kulude ja ajakava osas. .

NASA on otsustanud peatada oma plaanid esitada läbivaatamise tulemuste põhjal ametlik kulude ja ajakava kalkulatsioon. Agentuur viib nüüd läbi oma ülevaate ja annab soovitusi missiooniga edasi liikumiseks.

Marsi proovide tagastamise missioon on märkimisväärne, kuna selle eesmärk on koguda Marsilt kiviseid proove, mis võivad olla üliolulised maavälise elu otsimisel. Ülevaatenõukogu tunnistas missiooni tähtsust mitte ainult elu otsimise, vaid ka NASA plaanide jaoks saata tulevikus inimesi Marsile.

Aruandes soovitatakse NASA-l paremini teavitada missiooni tähtsust, väites, et see võib muuta meie arusaama päikesesüsteemist, meie kohast selles ja elu olemasolust väljaspool Maad. Missioonil võib olla laiaulatuslik mõju ühiskonnale, ajaloole ja tehnoloogiale.

Marsi proovide tagastamise missiooniga seotud praegused asjaolud seavad NASA-le väljakutseid. Mure on olnud missiooni eelarve pärast, mille hinnangud ulatuvad 7–11 miljardi dollarini. NASA on taotlenud lisarahastamist, et püsida 2028. aasta stardi ajakavas, kuid ülevaate tulemused seavad kahtluse alla selle ajakava täitmise teostatavuse.

NASA lõppeesmärk on muuta Marsi proovide tagastamise missioon elujõuliseks. Selle potentsiaaliga kosmoseuuringuid ja teaduslikke avastusi edendada on selle missiooni edu agentuuri jaoks ülioluline.

