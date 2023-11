Muusika ja kosmose ristumiskoht: astronoomia tõlkimine kunstiks

Öötaeva ilu ja saladused on inimkonna kujutlusvõimet pikka aega köitnud. Eriti kunstnikud on sageli leidnud inspiratsiooni kosmose avarustest ja keerukusest. Kuigi teleskoobid, nagu Chandra röntgenobservatoorium, Hubble ja Spitzer, on andnud universumist põhjalikuma ülevaate, on öötaeva võlu säilinud. Nüüd on NASA Chandra röntgenobservatooriumi ja SYSTEM Soundsi koostöö aidanud ületada lõhe teaduse ja kunsti vahel, luues ainulaadse projekti, mida nimetatakse heliuniversumiks.

Heliuniversum on andmete ultrahelitöötlusprojekt, mis muudab NASA teleskoopide visuaalselt vapustavad süvakosmose andmed kuuldavaks kompositsiooniks. Kasutades matemaatilisi kaardistusi digitaalse heli määramiseks piksliväärtustele, võimaldab projekt kuulajatel kogeda astronoomilisi andmeid kuulmismeele kaudu. Erinevalt varasematest andmete sonifitseerimispüüdlustest on helilooja Sophie Kastner astunud selle projekti sammu edasi, luues muusikat, mida vilunud muusikud saavad mängida päris instrumentidel.

Kastneri uusim teos “Where Parallel Lines Converge” muudab Linnutee galaktikakeskuse röntgen-, infrapuna- ja optilised visuaalsed andmed dissonantseks nootide sümfooniaks. 2009. aastal loodud liitpildist inspiratsiooni ammutades keskendub Kastner kütkestavatele elementidele, nagu topelttähtede süsteem, silmapaistvad niidid ja ülimassiivne must auk Linnutee keskel.

Kunstilise tõlgenduse ja aluseks olevate matemaatiliste põhimõtete kombinatsiooni abil ühendab heliuniversum kunsti ja teaduse sujuvalt. Arvutialgoritmid kaardistavad Chandra, Hubble'i ja Spitzeri andmed matemaatiliselt inimestele tajutavateks helideks. Seejärel võtab Kastner need andmed ja lisab kunstilise pöörde, tagades, et muusikat saavad esitada tõelised muusikud.

See projekt pakub inimestele uut ja ainulaadset viisi kosmosega suhtlemiseks, ühendades teaduse vahendid ja kunstilise väljenduse jõu. Nagu Kastner kirjeldab, on kosmosest tõlgitud andmete võtmine ja inimliku pöörde panemine sarnane reaalsetel faktidel põhineva väljamõeldud loo kirjutamisega. See on tunnistus püsivast seosest inimkonna ja öise taeva vahel.

Astronoomia ja kunsti ristumiskoha uurimiseks on Chandra veebisaidilt allalaadimiseks saadaval Kastneri kompositsioon “Where Parallel Lines Converge”. Teose salvestas Ensemble Éclat ja juhatas Charles-Eric Fontaine. Heliuniversum pakub värske vaatenurga meie arusaamale universumist, kutsudes meid uurima kosmost läbi muusika harmooniate ja meloodiate.

KKK:

1. Mis on heliuniversum?

Heliuniversum on NASA Chandra röntgenobservatooriumi ja SYSTEM Soundsi koostööprojekt, mis teisendab teleskoopide süvakosmose visuaalseid andmeid kuuldavaks kompositsiooniks.

2. Kuidas heliuniversum töötab?

Andmete sonifitseerimisalgoritmid kaardistavad matemaatiliselt NASA teleskoopide visuaalsed andmed helideks, mida inimesed võivad tajuda. Seejärel mängivad vilunud muusikud neid helisid päris instrumentidel, luues ainulaadseid kompositsioone.

3. Mis on heliuniversumi eesmärk?

Heliuniversumi eesmärk on ületada lõhe teaduse ja kunsti vahel, pakkudes inimestele uut viisi kosmiliste andmetega suhtlemiseks. See annab võimaluse kogeda universumi imesid läbi kuulmismeele.

4. Mis tähtsus on Sophie Kastneri panusel?

Helilooja Sophie Kastner viib andmete sonifitseerimisprojekti edasi, luues muusikat, mida kogenud muusikud saavad mängida päris instrumentidel, lisades projektile kunstilise pöörde. Tema kompositsioonid, nagu "Where Parallel Lines Converge", pakuvad kosmiliste andmete ainulaadset tõlgendust.

5. Kuidas ma saan kogeda helide universumit?

Üks Sophie Kastneri kompositsioonidest “Where Parallel Lines Converge” on allalaadimiseks saadaval Chandra veebisaidilt noodidena. Seda saab kuulata ka Ensemble Éclat esituses tehtud salvestiste kaudu.