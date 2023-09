NASA maandab suurima asteroidiproovi, mis eales Maa peal kogutud

NASA on edukalt maandunud Maale kunagi kogutud suurima asteroidiproovi. NASA Osiris-Rex missiooni raames kogutud proov on USA kosmoseagentuuri esimene missioon asteroidilt proovi kogumiseks ning esimene missioon agentuuride poolt alates 2020. aastast. Kapsel, mis sisaldas umbes 250 g asteroidilt Bennu kogutud kive ja tolmu, puudutas Utah' kõrbes Salt Lake City lähedal enne tähtaega. Valim antakse enam kui 200 inimesest koosnevale rühmale 38 ülemaailmselt hajutatud asutusest. Asteroid Bennu on 4.5 miljardit aastat vana jäänuk meie varasest päikesesüsteemist ja teadlaste arvates võib see aidata heita valgust planeetide tekkele ja arengule. Eksperdid ütlevad, et süsinikurikas Maa-lähedane asteroid toimib ajakapslina Päikesesüsteemi varasemast ajaloost.

Proov annab olulisi vihjeid, mis võiksid aidata meil mõista orgaanika ja vee päritolu, mis võisid kaasa tuua elu Maal. Erinevalt Maale langevatest meteoriitidest, mis atmosfääriga kokkupuutel kiiresti saastuvad, annab otse Bennust kogutud proov rikkumata pilgu minevikku. Näidiste tagastamise missioonid, nagu Osiris-Rex, on olulised, kuna tagastatud proovid on puutumatud ja säilitavad olulist teavet nende koostise ja ajaloo kohta.

Kosmoselaev Osiris-Rex startis 8. septembril 2016 ja jõudis Bennule detsembris 2018. Pärast peaaegu kaks aastat kestnud asteroidi kaardistamist kogus see pinnalt proovi 20. oktoobril 2020. Teadlased ootavad huviga asteroidi analüüsi. proovid, et paljastada saladusi, mida asteroid Bennu hoiab planeetide nagu Maa tekke ja elu enda tekke kohta.

Allikad:

– NASA Osiris-Rexi missioon

– Manchesteri ülikool

– Loodusmuuseum

– Briti loodusloomuuseum

- Warwicki ülikool