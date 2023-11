Uuendatud kataloogis on avaldatud uued arusaamad Kepler 385 planeedisüsteemist

Hiljutine uuring paljastas põnevaid uusi üksikasju planeedisüsteemi Kepler 385 kohta, mille avastas NASA Kepleri missioon 2018. aastal lõppenud peaaegu kümme aastat kestnud planeediotsimismissiooni käigus. Süsteem, mis asub Maast umbes 4,670 valgusaasta kaugusel, koosneb seitsmest planeedist, mis asuvad nende tähe vahetus läheduses. Kui mõned planeedid kinnitati varem 2014. aastal, siis uuendatud kataloog kinnitab kõigi planeetide olemasolu süsteemis ja annab värske ülevaate nende omadustest.

NASA Amesi uurimiskeskuse teaduri Jack Lissaueri juhitud eksoplaneetide teadlaste meeskond koostas seni kõige täpsema nimekirja Kepleri planeedi kandidaatidest. Nende leiud avaldatakse ajakirjas Journal of Planetary Science pealkirja all "Kepleri planeedikandidaatide uuendatud kataloog: keskendumine täpsusele ja tiirlemisperioodidele". See põhjalik kataloog võimaldab astronoomidel nende eksoplaneetide omadusi edasi uurida, laiendades meie teadmisi nende kaugete maailmade kohta.

Kepler 385 süsteemi üks intrigeerivamaid aspekte on see, et kõik seitse planeeti on Maast suuremad, kuid väiksemad kui Neptuun. Arvatakse, et kaks sisemist planeeti on kivised ja neil võib olla õhuke atmosfäär. Ülejäänud viis planeeti on Maast umbes kaks korda suuremad ja neil on tõenäoliselt paks atmosfäär. See ainulaadne süsteem pakub teadlastele teabe kullakaevandust planeedisüsteemide mõistmise süvendamiseks ja annab võimaluse võrrelda neid kaugeid maailmu meie enda päikesesüsteemiga.

Uuendatud kataloog mitte ainult ei heida valgust Kepler 385 süsteemile, vaid sisaldab ka teavet peaaegu 4,400 planeedi kandidaadi ja 700 mitme planeedi süsteemi kohta. Täiustades peremeestähtede mõõtmisi, kasutades ESA kosmoseaparaadi Gaia andmeid, suutsid teadlased analüüsida transiidi kestuste jaotust, mis aitas avada uusi teadmisi planeetide orbiitide olemusest mitme planeedi süsteemides.

Huvitaval kombel leiti uuringus, et süsteemides, kus on rohkem transiitplaneete, on tavaliselt rohkem ringikujulisi orbiite. See leid, mida toetab otsesem ja mudelist sõltumatum lähenemisviis, seab kahtluse alla varasema järelduse, et väikestel planeetidel, millel on rohkem transiitplaneete, on orbiidi ekstsentrilisus väiksem.

Kuigi Kepler 385 süsteem ei ole intensiivse kiirguse tõttu elamiskõlbulik, rikastab see uuendatud kataloog meie arusaamu eksoplanetaarsetest süsteemidest ning sillutab teed edasisteks avastusteks ja arusaamadeks. Täiustatud andmete ja analüüsi abil saavad astronoomid ja teadlased jätkata meie galaktika imede uurimist ja eksoplanetaarsete süsteemide saladuste paljastamist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on Kepler 385 planeedisüsteem?

Kepler 385 planeedisüsteem on tähesüsteem, mis asub Maast umbes 4,670 valgusaasta kaugusel. See koosneb seitsmest planeedist, mis kõik on Maast suuremad, kuid väiksemad kui Neptuun ja mis tiirlevad oma tähe vahetus läheduses.

Mis on uuendatud kataloogi tähtsus?

Uuendatud kataloog pakub seni kõige täpsemat Kepleri planeedi kandidaatide nimekirja. See võimaldab astronoomidel rohkem teada saada eksoplaneetide omaduste kohta ja võrrelda neid meie enda päikesesüsteemiga. Kataloog sisaldab ka teavet tuhandete teiste planeedikandidaatide ja mitme planeedi süsteemide kohta.

Milliseid uusi teadmisi Kepler 385 süsteemi kohta ilmnes?

Andmete ja meetodite täpsustamisega kinnitasid teadlased Kepler 385 süsteemi kõigi seitsme planeedi olemasolu ja andsid uusi üksikasju nende omaduste kohta. Kataloog viitab sellele, et mõned planeedid on kivised ja neil võib olla õhuke atmosfäär, teistel aga paks atmosfäär. Samuti tõstab see esile tähe harulduse, mille ümber tiirleb rohkem kui kuus planeeti või planeedikandidaati.

Mida leiti uuringus mitme planeedi süsteemide planeetide orbiitide olemuse kohta?

Vastupidiselt varasematele eeldustele leiti uuringus, et süsteemides, kus on rohkem transiitplaneete, on tavaliselt rohkem ringikujulisi orbiite. See järeldus põhineb otsesel ja mudelist sõltumatul lähenemisviisil, vaidlustades varasemad keerukad mudelid.

Kas Kepler 385 süsteem on elamiskõlbulik?

Ei, Kepler 385 süsteem ei ole elamiskõlblik. Kõik süsteemi seitse planeeti asuvad hästi elamiskõlblikus tsoonis, kuid saavad oma tähelt intensiivset kiirgust. Nad saavad piirkonna kohta rohkem soojust kui ükski planeet meie päikesesüsteemis.