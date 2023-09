NASA annab pildispektromeetri planeedile Tanageri satelliidile integreerimiseks

NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) andis Ameerika Maa kujutise ettevõttele Planet üle pildispektromeetri, et see integreerida hüperspektraalsesse satelliidi Tanager 1. See verstapost on märkimisväärne samm süsiniku kaardistamise koalitsiooni jaoks, mille eesmärk on paremini mõista globaalseid metaani ja süsinikdioksiidi heitkoguseid.

JPL-i väljatöötatud pildispektromeeter mängib otsustavat rolli metaani ja süsinikdioksiidi punktallikate heitkoguste tuvastamisel, täpsel määramisel ja kvantifitseerimisel. See annab väärtuslikke andmeid koalitsiooni missiooni toetamiseks.

Osana oma kohustustest koalitsioonile töötab Planet aktiivselt kahe hüperspektraalse satelliidi Tanager 1 ja Tanager 2 ehitamise ja orbiidile saatmisega. Tanager 1 on eeldatavasti stardivalmis 2024. aastal.

Lisaks liigub Planet oma Pelicani programmiga edasi. Esimene tehniline demo, TD1, on täielikult valmis ehitatud ja see peaks välja tulema selle aasta lõpus. TD1 peamine eesmärk on testida satelliidiplatvormi ja töösüsteeme orbitaalkeskkonnas. TD1-st saadud õppetunnid annavad teavet Pelicani ja Tanageri satelliitide tulevaste iteratsioonide kohta.

Planet teeb aktiivset koostööd ka nende varajase juurdepääsu programmi (EAP) kasutajatega, et mõista, kuidas hüperspektraalsed andmed võivad pakkuda erinevatele organisatsioonidele kõige rohkem väärtust. Kasutades koostöös ettevõttega Rendered.ai välja töötatud sünteetilisi andmeid, püüab Planet koguda igakülgset turutagasisidet ning tuvastada tulevaste hüperspektraalsete andmete jaoks uuenduslikke rakendusi ja kasutusjuhtumeid.

Pildistamisspektromeetri integreerimisega satelliidi Tanager 1 külge liiguvad nii NASA kui ka Planet oma ühise eesmärgi poole, milleks on kasvuhoonegaaside heitkoguste tõhusam jälgimine ja mõistmine. See koostöö sillutab teed paremaks kliimamuutuste analüüsiks ja leevendamiseks.

