Rahvusvahelise kosmosejaama tulevik: NASA pakub välja USA Deorbit sõiduki

NASA teatas, et kavatseb kümnendi lõpuks Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) tegevuse lõpetada. Osana jaama kavandatud pensionile jäämisest on NASA teinud ettepaneku töötada välja US Deorbit Vehicle (USDV), kosmoselaev, mis on mõeldud ohutult ISS-ist orbiidilt kõrvale kalduma. Viie kosmoseagentuuri ühisettevõte ISS on tegutsenud alates 1998. aastast ja jätkab 2030. aastani, kusjuures Venemaa võtab endale kohustuse vähemalt 2028. aastani.

ISS-i ohutu deorbiidi eest vastutavad ühiselt kõik viis kosmoseagentuuri, eesmärgiga vältida asustatud piirkondi. ISS-i pensionile jäämise ettevalmistamiseks soovib NASA viia oma tegevused madalal Maa orbiidil üle kommertsomandis olevatele ja hallatavatele platvormidele. Selle nihke eesmärk on tagada pidev juurdepääs ja kohalolek kosmoses teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja rahvusvahelise koostöö jaoks.

Varasemad ISS-i deorbiidi strateegiad hõlmasid mitme Roscosmos Progressi kosmoselaeva kasutamist. Hiljutised hinnangud on aga viinud NASA-le ettepaneku välja töötada uus kosmoselaev, USDV, mis annaks vastutustundliku deorbiidi jaoks tugevamad võimalused. USDV keskendub lõplikule deorbiiditegevusele ja võib olla kas uus kosmoselaeva kujundus või olemasoleva kosmoselaeva modifikatsioon. See on kavandatud töötama esimesel lennul ning sellel on piisav koondamis- ja anomaaliate taastamise võime kriitilise deorbiidipõletuse läbiviimiseks.

USDV väljatöötamine on keeruline ja aeganõudev jõupingutus, mis nõuab aastatepikkust arendust, testimist ja sertifitseerimist. Kuid see kavandatav kosmoselaev kujutab endast olulist nihet NASA lähenemisviisis ISS-i deorbiidile ja tagab kosmosejaama ohutu ja kontrollitud dekomisjoneerimise.

Allikad:

– NASA teeb rahvusvahelise kosmosejaama pensionile jäämiseks ettepaneku deorbiitsõidukist. (2023, 21. september). India täna.