NASA kutsub kõiki saatma oma nime Jupiteri Kuule Europa

NASA pakub kosmosehuvilistele erakordset võimalust lasta oma nimed mikrokiibile, mis asub Europa Clipperi kosmosesondil. Kosmoselaev peaks järgmise viie aasta jooksul orbiidile Jupiteri ümber jõudma, mille peamine eesmärk on uurida Euroopat, üht gaasihiiglase intrigeerivat kuud, otsides elamiskõlblikkuse märke. Teadlased oletavad, et Euroopa välimise kihi all võib olla ookean.

Kuigi see algatus võib tunduda uudne, on NASA-l pikaajaline traditsioon avalikkust kaasata ja kutsuda neid aktiivselt osalema erinevates kosmosemissioonides. 1995. aastal nimetati esimene Marsil kulgur Sojourner 19. sajandi naiste õiguste aktivisti Sojourner Truthi järgi, järgides 12-aastase tüdruku ettepanekut. Teine näide hõlmab tuhandeid signatuure kandvat mini-DVD-d, mis saadeti Saturnile Cassini-Huygensi sondi pardal.

Europa Clipperi missiooni eesmärk on tuvastada potentsiaalsed maandumiskohad tulevaste Euroopa missioonide jaoks. See kulutab kaks aastat Jupiterist eemale jääva külje uurimiseks ja veel kaks aastat gaasihiiglase poole. Oma missiooni lõppedes põrkab kosmoselaev teadlikult kokku Ganymedesega, ühe Jupiteri teistest kuudest.

Tänaseks on mikrokiibile kandmiseks esitatud juba üle 840,000 31 nime ning üksikisikutel on veel võimalus oma nimed lisada kuni tähtajani XNUMX. detsembrini. Osalemiseks saavad huvitatud isikud lihtsalt külastada NASA veebisaiti aadressil europa.nasa.gov ja registreeruda. Lisaks kannab Europa Clipper ka spetsiaalset luuletust pealkirjaga "Müsteeriumi kiituseks: Luuletus Euroopale", mille on kirjutanud USA poeedi laureaat Ada Limon.

Nimede kosmosesse saatmine sümboliseerib inimkonna vankumatut uudishimu ja meie vankumatut soovi avastada oma koduplaneedi piire. Kui Europa Clipper alustab oma eepilist teekonda, kannab see tuhandete inimeste püüdlusi ja unistusi, kes kõik soovivad jätta oma jälje tohutusse kosmosesse.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas keegi saab selles algatuses osaleda?

Absoluutselt! See algatus on avatud kõigile, võimaldades igaühel oma nime saata Jupiteri kuule Europa.

2. Millal on tähtaeg nimede esitamiseks?

Nimede esitamise tähtaeg on 31. detsember.

3. Milliseid esemeid Europa Clipper veel kannab?

Lisaks nimedele kannab kosmoseaparaat ka USA poeedi laureaadi Ada Limoni luuletust pealkirjaga "Müsteeriumi kiituseks: Luuletus Euroopale".

4. Mis on Europa Clipperi missiooni eesmärk?

Europa Clipperi missiooni esmane eesmärk on uurida Euroopat ja otsida elamiskõlblikkuse märke, samuti tuvastada võimalik maandumiskoht tulevaste Kuule missioonide jaoks.

5. Mitu nime on praeguseks kogutud?

Europa Clipperi missiooni jaoks on kogutud juba üle 840,000 XNUMX nime.