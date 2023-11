NASA EMIT-instrumendi uued perspektiivid: metaanipunktide allikate kaardistamine

By

2022. aasta juulis käivitas NASA maapinna mineraalsete tolmuallikate uurimise (EMIT) instrumendi, mille peamine ülesanne on kaardistada olulised mineraalid kuivades piirkondades ja uurida kõrgendatud tolmu mõju meie kliimale. Uued murrangulised uuringud on aga näidanud, et EMIT suudab tuvastada ja tuvastada üle 750 kasvuhoonegaaside, sealhulgas metaani, tugeva kasvuhoonegaasi, mis põhjustab kliimamuutusi, heitkoguseid.

Varem kasutati metaanituvastusseadmeid peamiselt madalamatel kõrgustel lendavates lennukites. Kuigi need instrumendid pakuvad suuremat tundlikkust, on nende leviala ja vaatluse kestus piiratud. Sageli peetakse neid laialdase kasutuselevõtu jaoks liiga kaugeks, riskantseks või kulukaks. EMIT seevastu tegutseb rahvusvahelisest kosmosejaamast, võimaldades tal vaadelda metaanivoole kõrgemast vaatepunktist, mis hõlmab suuremat ala.

EMIT-i kujutise spektromeeter jäädvustab Maa pinnast 50-50-miiliseid pilte, mida tuntakse "stseenidena". Oma esimese 30 tööpäeva jooksul tuvastas seade 60–80% metaanivooladest, mida tavaliselt täheldati õhusaadete ajal. See märkimisväärne võime avab uusi võimalusi nii suurte kui ka väikeste metaaniallikate tuvastamiseks, sealhulgas "superkiirgajad", mis panustavad metaaniheitesse ebaproportsionaalselt.

Metaani punktallikate tuvastamine on kliimamuutustega võitlemisel ülioluline. Metaan on kuni 80 korda tõhusam soojuse kinni püüdmisel kui süsinikdioksiid, mistõttu see aitab oluliselt kaasa globaalsele soojenemisele. Määrates kindlaks konkreetsed metaaniallikad, saavad teadlased välja töötada sihipäraseid strateegiaid heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutuste mõju leevendamiseks.

Hiljutine uuring, milles kasutati EMIT-i metaanituvastuse andmeid, tõstab veelgi esile instrumendi potentsiaali väljaspool selle esmast ülesannet. See tähelepanuväärne võime on ületanud ootusi ja näidanud, kui oluline on investeerida uuenduslikesse tehnoloogiatesse, mis annavad meile igakülgse ülevaate meie planeedi kliimast.

FAQ:

K: Mis on EMIT?

V: EMIT tähistab maapinna mineraalsete tolmuallikate uurimist, NASA instrumenti, mis käivitati 2022. aasta juulis, et kaardistada peamisi mineraale kuivades piirkondades ja uurida tolmu mõju kliimale.

K: Kuidas tuvastab EMIT metaaniheitmeid?

V: EMIT kasutab oma pildispektromeetrit Rahvusvahelise Kosmosejaama pardal, et jälgida Maa pinnal metaanivoole, võimaldades tuvastada metaaniheitmete punktallikaid.

K: Miks on metaaniallikate tuvastamine oluline?

V: Metaan on tugev kasvuhoonegaas, mis aitab kaasa globaalsele soojenemisele. Konkreetsete metaaniallikate tuvastamine võimaldab teadlastel töötada välja sihipäraseid strateegiaid heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks.

K: Kuidas on EMIT-i võime võrreldav traditsiooniliste metaanituvastusseadmetega?

V: Kuigi õhusõidukites kasutatavad instrumendid pakuvad suuremat tundlikkust, võimaldavad EMIT-i kõrgem vaatepunkt ja suurem leviala tuvastada olulisi metaanipilusid ja tuvastada punktallikaid tõhusamalt.