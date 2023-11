Uus kommunikatsiooni läbimurre: laserkiired annavad 10 miljoni miili kaugusele

By

Murrangulise saavutusena on teadlased laserkiire abil edukalt edastanud sidesignaale 10 miljoni miili kaugusele. See saavutus tähistab süvakosmose kommunikatsiooni valdkonnas olulist verstaposti ja peaks muutma kosmoseaparaatide suhtlemisviisi.

NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperiment on ületanud kõik ootused, saates edukalt andmeid laseriga Kuule ja sealt välja. Katseandmed edastati Pysche kosmoselaevalt, mis asub Maast umbes 40 korda kaugemal, kui Kuu asub, Californias Caltechi Palomari observatooriumis asuvasse Hale'i teleskoobi.

See esitlus esindab optilise side kõigi aegade kaugeimat kasutamist, demonstreerides kiire andmeedastuse potentsiaali kosmoses. DSOC eksperimendi eesmärk on demonstreerida edastuskiirusi, mis on 10–100 korda kiiremad kui praegu kosmoseaparaatides kasutatavad raadiosagedussüsteemid.

Lasertehnoloogia võimsust rakendades sillutab see läbimurre süvakosmose missioonide ajal paremaid sidevõimalusi. Süsteemi võime saata Maale suure ribalaiusega katseandmeid samal ajal, kui kosmoselaev Psyche sõidab Marsi ja Jupiteri vahelisele asteroidivööle, on paljulubav samm andmeedastuse tõhususe parandamise suunas.

DSOC-tehnoloogia edukas "esimene tuli" on andnud väärtuslikku teavet laserpõhiste sidesüsteemide teostatavuse ja potentsiaali kohta. Täiendavate edusammudega on sellel tehnoloogial potentsiaali muuta kosmoseuuringuid, võimaldades kiiremat ja tõhusamat andmeedastust missioonide ja Maa vahel.

FAQ:

K: Kui kaugele laserkiir edastati?

V: Laserkiirt edastati 10 miljoni miili kaugusele.

K: Mis on DSOC eksperimendi eesmärk?

V: DSOC eksperimendi eesmärk on näidata andmeedastuskiirust, mis on 10–100 korda kiirem kui praegused kosmoseaparaatide kasutatavad raadiosagedussüsteemid.

K: Millised on laseripõhiste sidesüsteemide võimalikud eelised kosmoses?

V: Laseripõhised sidesüsteemid võivad parandada andmeedastuse tõhusust, võimaldades kiiremat ja tõhusamat sidet missioonide ja Maa vahel süvakosmoseuuringute ajal.